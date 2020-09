Advarer mod netbutikker: Fanger dig i fælde

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Netbutikker, der lokker deres kunder i en ofte dyr abonnementsfælde, er fortsat et stort problem. Det mener Forbrugerombudsmanden, der netop har meldt tre af dem til politiet.

Tojfabrikken.dk, clothesfamily.dk og simplybuy.dk hedder de tre hjemmesider, som ifølge ombudsmanden ikke har givet ordentligt information til kunderne om de abonnementer, de tegnede ved at handle på siderne.

Kravet for at købe noget var nemlig, at man også tegnede et abonnement, der kostede op til 89 kroner om måneden.

Tojfabrikken.dk og clothesfamily.dk, der drives af nordjyske Noodle Firm ApS, er nu lukket ned. Simplybuy.dk, der ejes af sjællandske Nordisk-Import ApS, er derimod fortsat i drift.

Forbrugerombudsmanden opfordrer kunderne til at kræve pengene tilbage, da de ifølge loven har krav på det.