Advarer mod ny tjeneste: Den kan overtage dit hjem

Onsdag ruller Google sine stemmestyrede enheder Google Home og Google Home Mini ud på det danske marked.

De små minicomputere placeres i hjemmet, hvor de lytter til det, du siger, og kan på den baggrund udføre en række opgaver, du før skulle have fat i telefonen for at løse

Google-enhederne kan fortælle dig, hvordan vejret bliver. De kan gennemgå din private kalender for dig, styre din musik, tænde og slukke dine smarte elpærer og meget andet.

Og der kommer hele tiden ny hardware til, så du kan låse døre, styre termostater eller trække gardinerne for og tænde for kaffemaskiner. Alt sammen udelukkende ved hjælp af din stemme.

Det skal du vide om Google Home Ekstra Bladet har siden årsskiftet testet den store udgave af Google Home, der altså først nu officielt rammer det danske marked. Indtil for få dage siden kunne enhederne derfor også alene tales til og svare tilbage på engelsk. Nu forstår og taler enhederne dansk. Og der er kommet fire danske nyhedstjenester ind i systemet, så du kan sige 'læs de seneste nyheder', hvorefter nyhederne fra Radioavisen, Radio 24syv, Altinget og Information læses op, hvis du har ønsket nyheder fra en eller flere af disse nyhedskilder. Senere på året kommer mere dansk indhold til Google Home, blandt andet en julekalender. Aktiveres med 'kodeord'

Selv om de fysisk er designet forskelligt, er både Google Home og Home Mini den samme type af stemmestyret enhed, hvor du med hjælp fra Google Asisstent kan afgive kommandoer og få et svar tilbage. Ideen bag disse fysiske enheder og assistenten i din mobiltelefon er ligeledes ens. Dog med den forskel at alle i familien kan betjene Home-enhederne, uden at de har brug for at have en mobiltelefon i hånden. Med Home-enhederne aktiverer du assistenten med kodeordet 'OK Google' eller 'Hey Google'. Herefter lyser toppen af enheden op som et signal om, at nu lytter den. Herefter kan du for eksempel spørge 'hvad er klokken'. Og efter en kort pause svarer enheden tilbage med den aktuelle tid. Du kan også - hvis du har koblet den rigtige service eller hardware sammen med Google Home - sige 'spil noget jazz' eller 'tænd for lyset'. Herefter afspilles der musik fra din tilknyttede musiktjeneste, eller dine smarte pærer fra for eksempel Philips Hue eller IKEA TRÅDFRI tændes. I princippet er det kun fantasien, der sætter grænsen for, hvilke kommandoer Google Home og assistenten kan udføre. Der kommer nemlig hele tiden ny hardware til, så du kan låse døre, styre termostater eller trække gardinerne for og tænde for kaffemaskiner med din stemme. Sådan beskyttes dit privatliv

Men hvad så med dit privatliv? Alle Home-enheder har en fysisk knap indbygget, så du kan slå mikrofonen fra. Du kan også deaktivere arkiveringen af de stemmekommandoer, du giver, men det svækker enhedens evne til at lære af dine kommandoer og blive smartere, oplyser Google til Ekstra Bladet. Du kan også altid slette tidligere kommandoer, som er gemt. Og Google forsikrer, at mikrofonerne aldrig gemmer lyd fra dit hjem og dine private samtaler, men alene reagerer og registrerer lyd hvis du afgiver en kommando, som begynder med 'OK Google' eller 'Hey Google'. Google Home kan også læse private data op fra din kalender for eksempel, men kun hvis det er din stemme, der afgiver kommandoen. Gør andre det, kan de ifølge Google ikke få adgang til at høre dine private data. Kan det bruges?

Spørgsmålet er nu, om Google Assistent via enten mobiltelefonen eller disse stemmestyrede Home-enheder gør en forskel? Svaret er indtil videre et måske. Det kræver nemlig tilvænning og ændring af dine vaner pludselig at begynde at tale til en død enhed på en hylde. Men værdien stiger naturligvis med de behov, man har i en familie. Børnene kan måske synes, at det er sjovt at få svar på dansk fra en enhed, der ikke kræver andet end sproget for at svare på, hvordan en løve brøler. Eller de kan nemt få afspillet musik eller måske en tegneserie via Chromecast på fjernsynet. Netop disse simple funktioner er helt sikkert vejen til, at stemmestyrede enheder som Google Home bliver mere udbredte og relevante. Også at du kan sætte en alarm, lægge varer på din indkøbsliste, få klokken læst op eller høre nyhederne uden at skulle taste noget ind. Vis mere Luk

Robotterne flytter ind: Nu bliver stemmen din nye mobiltelefon

Hackere kan overtage dit hjem

Men der er også en bagside af den nye teknologi, der flytter ind i vores hjem.

Det forklarer sikkerhedsspecialist Keld Norman.

Han har den seneste tid testet Google Home og Home Mini i sit eget hjem for at undersøge, hvordan den stemmestyrede teknologi kan misbruges.

- I praksis er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan de her stemmestyrede enheder kan misbruges, hvis hackere formår at bryde ind i dem, forklarer Keld Norman og tilføjer:

- Hackeren kan overtage dit hjem. Hvis al din elektronik er koblet til Google Home, kan hackeren låse dine døre op. Han kan tænde din ovn, mens du ikke er hjemme, og i bund og grund overtage din identitet.

Keld Norman bruger sine arbejdsdage på at gå i hackernes fodspor. Lige nu tester han Googles nye stemmestyrede enheder for sikkerhedsbrister. Foto: Mogens Flindt

Gimmick giver falsk tryghed

Googles talestyrede enheder har været på det engelsksprogede marked i flere måneder, og det ser ifølge Keld Norman ikke ud til, at hackere endnu har formået at bryde ind i it-gigantens nyeste stykke elektronik.

Google har da også forsøgt at indbygge en række sikkerhedsforanstaltninger i Google Home for at undgå, at forbrugerne bliver misbrugt og ikke mindst overvåget.

Enhedens software opdateres jævnligt, samtidig med at Google har tilføjet muligheden for, at man via en knap på produktet kan slå mikrofonen fra. Men sidstnævnte 'gimmick' giver Keld Norman ikke meget for:

- Det er en falsk tryghed. For modsat et webkamera, som man kan sætte et stykke tape over eller på anden måde fysisk afskærme, betyder en sluk-knap på en mikrofon ikke nødvendigvis, at mikrofonen er slukket. Knappen og mikrofonen er softwarestyret, så enheden alligevel kan slås til igen af hackere.

Få en demonstration af Google Assistent på dansk. Videoreportage: Ekstra Bladet TV

Føler du dig tryg ved Googles stemmetjeneste? Ja Nej Må komme an på en prøve Føler du dig tryg ved Googles stemmetjeneste? 18 % Ja 68 % Nej 14 % Må komme an på en prøve Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Det koster den

Prisen på de nye Google-produkter er 449 kroner for den mindste kaldet Google Home Mini. Den store udgave med navnet Google Home koster 1149 kroner.

Modellerne kan udføre det samme, men har af gode grunde forskellige højttalere, hvor Google Home leverer den bedste kvalitet.

Læs hvad Google selv siger om deres nye stemmestyrede enhed her.