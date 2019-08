Afsløret: Facebook lytter med

De har netop sagt ja til at betale en bøde på fem milliarder dollars. Men bøden for misbrug af brugernes data og den negative omtale har tilsyneladende ingen effekt haft på Facebook.

For nu kan Bloomberg afsløre, at det sociale medie er skyldig i endnu et helt frisk brud på beskyttelsen af brugernes ret til et privatliv: Facebook lytter med på og udskriver lydoptagelse, som tjenestens brugere sender til hinanden.

Facebook: Vi kvalitetssikrer

Ifølge firmaets anonyme talsmand er optagelserne, man som bruger kan få oversat til tekst i Facebook Messenger, blevet gennemlyttet af ansatte i eksterne firmaer.

Det er sket for at 'kvalitetssikre' den teknologi, der bruges til at oversætte lyd til tekst, forklarer Facebook.

Flere kilder, som Bloomberg har talt med i disse eksterne firmaer, er dog aldrig blevet orienteret om, at deres arbejde handler om at kvalitetssikre og er derfor kritiske over for, hvorfor Facebook skal have en udskrift af de private optagelser.

Også Google, Amazon og Apple er de seneste uger blevet afsløret i at gøre det samme og har alle som Facebook forklaret, at de kvalitetssikrer deres stemmeteknologi. Det samme er Microsoft.

Disse fire techgiganter er de seneste uger blevet afsløret i at lytte med på private optagelser af brugerne, som er foretaget på forskellige stemmetjenester. Alle er omgående stoppet med det, da historierne kom frem. Foto: Ritzau Scanpix

Stopper nu

Facebook er nu stoppet med sin praksis, der ifølge Bloomberg er af nyere data.

Firmaet har da heller aldrig fået en klar tilladelse til at foretage af brugerne. Facebook har nemlig undladt ærligt og tydeligt at forklare 'den menneskelige aflytning' i de lange betingelser, man skal sige ja til for at kunne bruge Facebook.

Google, Amazon og Apple har ligeledes stoppet deres praksis og vil samtidig give brugerne mulighed for at fravælge, at optagelser i stemmetjenester og andre systemer bliver hørt af uvedkommende.

Det er uvist, om Facebook også vil give sine brugere mulighed for fremover at fravælge det grove snageri i private beskeder.

