Afsløring: Misbrugte Microsoft-pris til at skaffe millioner

Man kan nå langt med markedsføring. Faktisk så langt, at to unge iværksættere fra Danmark på rekordtid har samlet over 10 millioner kroner sammen på nettet via Kickstarter og Indiegogo.

Men da det skete sidste år, skruede Daniel Kristoffersen og Andreas Dierks, der står bag en helt ny tandbørste kaldet Unobrush, voldsomt op for superlativerne.

Faktisk så meget at et simpelt diplom fra Microsoft i en intern dansk skolekonkurrence pludselig fik karakter af at være en international anerkendelse fra Microsoft.

- Unobrush har vundet talrige priser i hele verden, forklarer en stemme i den video, der blev brugt til at samle opbakning til drengenes opfindelse.

- Inkluderet det mest innovative produkt fra Microsoft, lyder det videre, mens der vises et logo fra netop Microsoft.

Presset af kritiske støtter

Prisen bliver på skrift præsteret som Microsoft Innovation Cup, der ligner navnet på en international pris, som techfirmaet faktisk står bag.

Men da stifterne bliver presset af flere kritiske spørgsmål fra nogle af deres over 16.000 støtter, erkender de, at prisen blot er en studenterpris.

'Vi beklager forvirringen. Men tak for at gøre os opmærksom på det,' skriver Andreas Dierks i et svar.

Flere af støtterne undrer sig dog over, at hvis studenter prisen er så fin, som de to iværksætter påstår, hvorfor kan den så ikke findes online? Det forklares med, at prisen er 'forsvundet fra Microsofts side', men at makkerparret vil skaffe et diplom, hvilket også senere sker.

Andreas Dierks er ligeledes forfatteren til et kryptisk svar, hvor han sammenkobler prisen med et muligt opkøb af firmaet, som Microsoft jo kunne stå bag. Men han afviser, at det kan ske så tidligt i forløbet, da det ofte ikke sker, før man har fået 'en kritisk antal af forbrugere'

'Det gælder særligt med et firma som Microsoft. Samtidig passer vores produkt ikke til et techfirma som Microsoft,' skriver han om den mulige interesse, den amerikanske techgigant måtte have fået, efter at have givet så fin en pris til Unobrush.

Dette dokument har Daniel Kristoffersen og Andreas Dierk delt med deres mange følgere, da de kritisk spurgt ind til prisen fra Microsoft. I dag viser det sig, at prisen blot var et diplom for deltagelse i en lokal workshop. Pr-foto

Alle fik et diplom

Ekstra Bladet har de seneste dage kulegravet prisen og dens oprindelse. Og der er en ganske anden grund end iværksætternes forklaringer til, at Microsoft aldrig har overvejet at smide penge i Unobrush.

Det viser sig nemlig, at prisen ikke er i nærheden af at være en international pris, som den ellers bliver præsenteret som i Unoforms markedsføring.

I stedet er der tale om en række af lokale workshops, som Microsoft i Danmark har lavet for hundredvis af skoler på forskellige klassetrin - alt fra folkeskoler til erhvervsuddannelser og gymnasier.

Den 'pris', som Daniel Kristoffersen og Andreas Dierks har modtaget, er derfor blot et simpelt diplom, som alle de deltagende elever i øvrigt fik, forklarer den ansvarlige for de mange workshops, der ikke længere er ansat i Microsoft. Og det er ikke et diplom for en Innovation Cup, som drengene har fortalt deres tusindvis af støtter, men i stedet et diplom for en 'Innovation Workshop'.

Microsoft har heller ikke på noget tidspunkt givet produktet Unobrush sin blåstempling. Det kunne slet ikke lade sig gøre, da det produkt, de to iværksætter har skaffet over 10 millioner kroner til, aldrig blev vist frem i den form, som det senere blev markedsført som.

Sådan pustede de prisen op Her er teksten - på engelsk - som de to iværksættere bag Unobrush brugte til voldsomt at puste deres lokale skolediplom fra Microsoft op til at blive en internationalt anerkendt pris. Microsoft Innovation Cup 2016 UNOBRUSH won the Microsoft Innovation CUP for students presenting the most innovative idea with the highest potential seen in 2016. The comments from the Microsoft jury board were: 'The UNOBRUSH team has seen a real problem in people's everyday life, and their innovative product and business model can change the toothbrushing industry for good.' Note: Microsoft's page about us is no longer available, but this is a diploma that has been signed by the Microsoft Official at the time, of the competition.

Vil ikke interviewes

Prisen har heller aldrig været offentliggjort nogle steder af Microsoft, da der som nævnt er tale om et lokalt og internt skolearrangement. Det er forklaringen på, at de mange støtter ikke kunne finde 'prisen' på nettet.

Daniel Kristoffersen og Andreas Dierks afviser via deres pr-bureau at kommentere sagen, udover at de i en mail fra bureauet bekræfter, at prisen fra Microsoft var en skolepris til den ene stifter:

'Microsoft afholdt en Innovation Cup i 2016 for studerende ved Niels Brock Copenhagen Business College.'

'Andreas Dierks vandt cup'en for hans idé om at udvikle Unobrush,' skriver presseansvarlig Mathilde Lykke Bülow til Ekstra Bladet.

