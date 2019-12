AirPod-klon for under 700 kroner: Her er fire gode

Trådløse in-ear-headset er lidt som tablets. Hvordan? De har jo ikke 10-tommers skærme, er lange eller er særligt flade, men som med tablets er trådløse headset ofte forbundet med navnet på én bestemt model: AirPods.

Men siden Apple lancerede sit helt trådløse headset, er markedet eksploderet med alternativer fra forskellige leverandører. Og nu kommer der også modeller som er rigtig billige. Derfor har vi lavet denne test af fire modeller, der holder sig under den magiske grænse på 700 kroner.

Fra venstre er det Andersson TEW-5000, JBL Tune 120TWS, Creative Outlier Air og Sandberg Bluetooth Earbuds + Powerbank. Foto: Tek.no

De fire modeller er Creative Outlier Air, JBL Tune 120TWS, Andersson TEW-5000 og Sandberg Bluetooth Earbuds + Powerbank.

Dette er fire ganske forskellige headset, og især sidstnævnte skiller sig stærkt ud fra resten af feltet, da etuiet har et solidt batteri indbygget.

Rettere sagt er det en nødoplader med headset siddende i toppen. Eller omvendt, om du vil. Uanset hvad, kan du oplade din telefon med etuiet eller foretage helt fantastisk mange opladninger af dit headset. Your choice.

Creative Outlier Air. Foto: Tek.no

Ikke meget premiumfølelse

Som du kan se, er det Andersson-headsettet, som virkelig skiller sig ud her med en exceptionelt lav pris. For så lille en investering var vi naturligvis ret spændte på, hvad vi ville få for pengene, men Andersson har en god ‘track record’ fra tidligere tests.

Produkterne plejer at være svært konkurrencedygtige rent prismæssigt, så man kan jo håbe, at det samme gælder her.

De to mest jævne headset i testen er JBL Tune 120TWS og Creative Outlier Air. Der er ikke meget revolutionerende her, i hvert fald ikke på overfladen. Måske er der en lillebitte revolution i, at Outlier Air har USB Type-C. Det er nemlig ikke helt almindeligt endnu, desværre.

Designet på de headset, vi tester i dag, er næppe til at gå gulvet over. Der er ikke megen metal at spore, og derfor ikke nogen synderlig ‘premiumfølelse’. Her er der brugt hård, sort plast, selvom både Creative og Sandberg har valgt aluminium til ydersiden af etuierne.

Fælles for de to modeller er, at headsettet ‘skydes’ ud af etuiet, mens Andersson og JBL har en lukkemekanisme med magneter, akkurat som AirPods.

Andersson TEW-5000. Foto: Tek.no

Denne model imponerer

Hvad der er mest praktisk, skal vi ikke gøre os til dommere over. Men sikkert er det, at vi har større tillid til, at skydemekanismen hos Creative ikke åbner sig, hvis enheden tabes eller åbner af sig selv. Løse headsets, som ligger og rasler, er i hvert fald noget, man gerne vil undgåm når de er trådløse og lette at miste.

På etui-siden er der også store størrelsesforskelle. Andersson-headsettet kommer bedst fra start her med et meget let og kompakt etui.

Sandberg imponerer også relativt her, fordi etuiet samtidig er en powerbank. Og selvom det er et ret solidt batteri her, er etuiet ikke meget større end for eksempel etuiet til Sennheiser Momentum True Wireless, som vi har brugt som reference i denne test.

JBL Tune 120TWS. Foto: Tek.no

Plads til stemmeassistenter

I det store og hele synes vi, at byggekvaliteten er udmærket, bortset fra at etuiet til Sandberg-headsettet føles unødvendigt billigt. Sølvfarvet plast har aldrig været en vinder i undertegnedes bog.

Når du køber et headset til mindre end 700 kroner, er der i hvert fald én ting, du ikke kan forvente, som vi ganske vist havde håbet på at se mere af: apps. Der er overhovedet ingen app-løsninger til testens produkter så vidt vi kan se, selvom både Creative og JBL har apps til deres dyrere varianter.

Måske er det godt det samme, da det jo forenkler oplevelsen noget. Her har du bare Bluetooth og headsettets egne knapper at forholde dig til rent funktionsmæssigt. På de fleste enheder kan knapperne bruges til at starte og stoppe musikken, skifte til næste sang og til at sætte headsettet i paringsmode.

JBL og Creative har endda en knapfunktion til en taleassistent: Siri på iOS og Google Assistant på Android.

Sandberg Bluetooth Earbuds + Powerbank. Foto: Tek.no

Upraktisk volumen-funktion

Andersson-headsettet er unikt forstået på den måde, at det ikke har nogen volumeknap på selve headsettet. Måske er det heller ikke vigtigt for alle, men det er værd at nævne.

Det er også værd at nævne, at selvom de andre headset har en sådan knap, kræver det, at du holder knappen inde for at styre volumen. Du ender derfor ofte med at trykke headsettet ubehageligt langt ind i øregangen. En undtagelse er Sandberg, hvor knapperne er meget lette at trykke på.

Under alle omstændigheder styrer undertegnede næsten altid lydstyrken via telefonen og bruger for det meste kun headsettets knapper til at starte og stoppe musikken. Og selvom Andersson og Sandberg ikke har nogen dedikeret knap til taleassistenten, kan de opfange, at du siger ‘ok Google’ eller ‘hey Siri’ og sætte telefonen i taleassistentmode. Det er måske i virkeligheden lettere?

Foto: Tek.no

Creative Outlier Air

Modellen er det bedste headset, vi har testet under 700 kroner i denne kategori. For god lydkvalitet i et trådløst headset har du tidligere måtte punge langt flere penge ud for og ofte det dobbelte for et nogenlunde hæderligt produkt.

Outlier Air tilbyder et engagerende og 'punchy' lydbillede med masser af luft og detaljer, i det mindste i betragtning af prisen. Du får for eksempel ikke så smuk og neutral lyd, som du får i Sennheiser Momentum True Wireless, men hvis du kan lide lidt fokus på bas og mellemtone, burde det ikke være et problem. Måske endda en fordel.

En fordel er i det i hvert fald, at volumen på Outlier Air er langt den højeste i testen, så høj, at du faktisk sjældent får brug for at skrue op på maksimal styrke. På max mister headsettet også en vis kontrol over diskanten, men det er ellers ikke problematisk.

Luftigheden er dog virkelig god; det lyder stort og kraftfuldt. Du falder ikke ned af stolen af ren lydkvalitet, men det er en fed og engagerende lyd.

Fedt er det også, at headsettet har en vanvittig batterilevetid. De oplyste 10 timer er bare i headsettet selv, og så får man yderligere 20 fra batteriet i etuiet. Selvom vi ikke oplevede, at headsettet holdt i samtlige 10 timer, er det alligevel nok til, at du ikke skal lade etuiet op flere gange dagligt hvis du bruger headsettet til og fra arbejde, og lidt ellers. Det er ikke noget, lignende trådløse headset i prisklassen kan tilbyde.

Pasformen vil vi også rose. De sidder godt og sikkert i øret og var aldrig ved at falde ud under testen. På hver ‘prop er der desuden lysende ringe, som tydeligt indikerer Bluetooth-forbindelsen bedre, end det er tilfældet på de andre i testen. Inde i ringene er der store og tydelige knapper. En betydeligt bedre løsning, end den for eksempel Sennheiser bruger.

Til sidst er det værd at nævne, at Outlier Air faktisk er vandbeskyttet efter IPX5-standarden. Regn og sved er derfor ikke et problem. Du behøver heller ikke medbringe en gammeldags microUSB-oplader; her er det USB-C, den bruger.

Kort sagt: et knaldgodt headset til under 700 kroner. En klar anbefaling herfra!

Foto: Tek.no

JBL Tune 120TWS

JBL's hovedtelefoner ser temmelig skarpe ud designmæssigt, men vi kunne godt tænke os, at de ikke også havde overført dette design til diskanten. Her bliver det til tider lidt skarpt, især ved høj volumen, og 's'-erne i for eksempel 'Somethin' Stupid med Robbie Williams og Nicole Kidman føles engang imellem lidt som små knive i øregangen.

Og apropos netop dét: Lydstyrken kan ikke skrues særligt højt op. Det er mærkbart værre end i både Andersson og Creative-headsettene, og det er faktisk ret skuffende i betragtning af størrelsen på JBL's headset. Et ‘sus’ i baggrunden på sangene kunne også høres af og til. Vi ved ikke, hvad det skyldtes, men det kom og gik - så vi må næsten lade tvivlen komme JBL til gode her.

Lydkvaliteten burde også have været bedre på andre områder. Lydbilledet er ikke afbalanceret og har heller ikke en så 'punchy' bas som Creative, og det er lidt uldent her og der. 'Lofthøjden' kunne have været noget højere, fordi der er plads til ekstra luft.

Vi havde gerne set mindre luft mellem headsets yderkant og brugerens hoved - de stikker nemlig ret langt ud. Mens de andre headset i testen hviler mod øret og således holdes på plads, stikker JBL Tune 120TWS ganske langt ud. De føles simpelthen ikke lige så godt sikrede.

Batteriets levetid for headsettet kunne også have været længere, især fordi Creative Outlier Air har så meget længere batterilevetid med en lignende størrelse. Og selvom etuiet også giver dig længere batterilevetid, er det ganske solid på en lidt forkert måde. De er heller ikke vandtætte.

Foto: Tek.no

Sandberg Bluetooth Earbuds + Powerbank

Sandbergs headset har en helt OK lyd. Med det mener vi, at de ikke skærer eller slører lyder særligt, men de imponerer heller ikke. Der er ikke nogen særlig god instrumentadskillelse her, og mellemtonerne presses. Der lader til, at der fra tid til anden er lidt kamp om pladsen i det midterste segment, og 'luftig' er ikke noget, vi vil kalde lyden.

Hvor Creative Outlier Air og dyrere headset som Sennheiser Momentum True Wireless løfter dig op og virkelig giver dig en følelse af rummelighed i lyden, opleves Sandberg Bluetooth Earbuds markant mere lukket i lyden. Måske er det ikke så underligt, for headsettet er meget småt.

På samme tid er lyden ikke direkte dårlig. Den er bestemt til at leve med og bedre end mange af de kablede, billige headset undertegnede har testet. Opkaldskvaliteten er også helt okay.

Sandberg opgiver ikke nøjagtigt, hvor lang batterilevetid du får med etui og headset, men vi kan med sikkerhed sige, at det er mere end nok. En kapacitet på 2100 mAh er enormt for et trådløst headset. Til sammenligning har Anderssons kandidat i testen et 480 mAh batteri i etuiet, mens Apples AirPods har 398 mAh i etuieti. Med andre ord skal du bruge dine Sandberg-stik utroligt meget for at tømme både dem og etuiet for strøm.

At bruge hele batteriet bare i headsettet er derimod ikke så svært. Vi oplevede, at de hurtigere løb tør for strøm end de andre i testen, og det er jo ikke ligefrem positivt.

Dette, i kombination med de andre problemer, vi har nævnt tidligere, betyder, at det er svært at anbefale disse frem for andre i testen. Der er headset, som er bedre til prisen, og der er bestemt også nødopladere, som giver dig mere for dine penge.

Foto: Tek.no

Andersson TEW-5000

Det er ikke mange år siden, at det var svært at finde kablede, udmærkede headset til en lav pris. Og der er fortsat et hav af dårlige headset til denne pris.

At vi så skulle finde gode, helt trådløse headset til samme pris i år, havde vi bestemt ikke regnet med, og derfor er Andersson TEW-5000 dybt imponerende.

For det første: Intet andet headset er så billigt og samtidig i ‘AirPods’-formatet med magnetisk ladeetui og uden ledninger. For det andet: Lyden er faktisk god. Rigtig god til prisen, endda. Lyden er næsten lige så høj som hos Outlier Air. Det er i sig selv en god ting.

På selve lydkvaliteten er modellen ikke luftig som hos eksempelvis Creative, og det er tydeligt, at der er mindre detaljer i stemme og diskant, end tilfældet er i dyrere modeller.

På lydsiden er det meget ligetil: Du får et godt tryk i den dybere mellemtone og bas og en klar mellemtone. Med andre ord er modellen velegnet til f.eks. træningsmusik eller pop. Kormusik, som gerne kræver stor detaljerigdom i de lysere toner, lider lidt mere.

Vi tror dog, at de fleste vil synes om det samlede indtryk. Lyden er velegnet til mainstream-musik, og det er sandsynligvis også pointen med et så aggressivt prissat produkt. Købere af trådløse headset i den helt billige ende er næppe de mest kræsne i forhold til lydkvaliteten alligevel, og til prisen må vi virkelig sige, at Andersson leverer i store mængder her.

Det største problem er sandsynligvis batteriets levetid, der kunne have været bedre. Men både headset og etui er også meget kompakt, hvilket jo må siges at være positivt. Her må du nok selv vurdere. Hvis du lytter til musik i mere end tre-fire timer ad gangen, bør du måske overveje noget andet. Hvis det fungerer for dig med den korte batteritid, og du kan lade hovedtelefonen i et kvarter, så får du uden problemer en hel dag med musik ud af dem. Den samlede pakke, du skal have med dig her, er i hvert fald betydeligt lettere at få i lommen end nogen af ​​de andre i testen.

Så det kommer vel næppe som noget stort chok, at dette headset er vores anden anbefaling i denne test.

