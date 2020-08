AirPods med kæmpe rabat

Når OnePlus lancerer nye telefoner, er der de seneste gange også fulgt en trådløs hovedtelefon med.

Eller en næsten trådløs da det først er ved lanceringen forleden af den billigere OnePlus Nord-telefon, at den kinesiske producent også satte en ægte trådløs hovedtelefon på programmet.

Det betyder en in-ear-model uden ledning mellem enheder, og et design der ligner en forvokset udgave af Apples AirPods 1. generation.

Markant rabat

OnePlus er ikke alene, når det gælder om at kopiere. Det har andre klaret med et ofte blandet resultat. Men i dette tilfælde har man gjort alt det rigtige.

Nemlig at kopiere det bedste - god lyd og fin komfort - delvist fra Apples AirPods og delvist fra Googles ditto Buds.

Til prisen, der giver en markant rabat i forhold til AirPods, får du således en virkelig og stabil god lydoplevelse, der ofte kan være svær at skille fra de dyreste konkurrenter.

Enhederne er ganske store. Derfor bør du som altid prøve hovedtelefonen, før du beslutter dig. Foto: Ekstra Bladet

Bygget til OnePlus

Det slog mig flere gange under vores test, at OnePlus er lykkedes med at lave et sæt hovedtelefoner, der på lydsiden svarer til det, du får ud af en ganske habil ledningsmodel.

Men så får du heller ikke mere. Firmaet har nemlig valgt den ekskluderende vej, som også Samsung og Huawei nogle gange vælger. Og ikke mindst Apple hvis AirPods alene kan opdateres via en Apple-enhed.

De har gjort det til en betingelse, at du ejer en OnePlus-telefon, hvis du vil have fuld glæde af hovedtelefonen.

Unik mobil: Den bedste pakke

Her skal du passe på

Det trækker klart ned i vores vurdering, da det gør det bøvlet og måske umuligt at opdatere hovedtelefonen.

Under vores test tilbød OnePlus ingen app, men alene et interface der var bygget ind i styresystemet på den OnePlus Nord, vi testede på samme tid.

Med andre ord skal man tænke sig godt om, hvis man vil købe OnePlus Buds til andre Android-telefoner eller en iPhone. Du kan godt koble hovedtelefonen til fx en iPhone eller et Apple TV, hvilket jeg prøvede med fint resultat. Men du får altså ikke hele pakken, og det er ærgerligt.

Her er det AirPods Pro (t.v.) og OnePlus Buds. Foto: Ekstra Bladet

For dyr til at være perfekt

Lang batteritid

OnePlus kan stadig nå at besinde sig og lancere en app. Indtil det sker, vil min varme anbefaling af denne prisbillige hovedtelefon derfor primært rette sig mod dem, der overvejer at købe eller allerede ejer en nyere OnePlus-telefon.

Udover lydkvaliteten er jeg vild med den lange batteritid - op til 30 timer - og muligheden for hurtigt at lade enhederne op.

Jeg vil som altid anbefale dig at prøve modellen først. Og særligt denne model da enhederne er i den store ende. Jeg havde dog ingen problemer med modellen, der sidder rigtigt godt i ørerne. Også under længere tids brug.