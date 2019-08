Aldrig mere smadret skærm og stenslag: Nordjyder opfinder superglas

Mobilen vibrerer, ud af øjenkrogen ser du, at det er hende den søde, der skriver. Du griber hurtigt ud efter den og bang! Så sker det. Den glatte iPhone ryger ud af din svedige håndflade og ned på fliserne. Skærmen er smadret.

De fleste af os har prøvet at smadre skærmen på en smartphone, få et stenslag i bilruden eller ridse brillerne.

Men det kan snart være fortid, for et hold forskere fra Aalborg Universitet har fundet opskriften på en helt ny type superglas.

I fremtiden behøver du måske ikke gå i panik over et stenslag. Det nye glas vil kunne fixe sig selv igen. Foto: Arkivfoto/Shutterstock

Glasset har ikke kun en rekordhøj brudmodstand, men kan også hele sig selv, hvis det går i stykker.

Så når du i fremtiden pludselig hører lyden af sten mod bilruden, kan du højest sandsynligt ånde lettet op og tænke, at stenslaget fixer sig selv, i stedet for som nu at ile på værkstedet og få det limet, inden det udvikler sig til en ordentlig skade lige i synsfeltet.

Nyt glas glad for vand

Ifølge universitet er der meget uopdagen viden om glasmaterialer, og nordjydernes opfindelse kom da også fra en noget uventet kant.

- Selvom man i hverdagen ikke tænker over det, er glas faktisk ikke særligt glad for vand, især når det kommer til revnedannelse. De fleste af os har formentligt prøvet at få et stenslag i bilruden. Hvad der til at starte med blot ser ud som et lille mærke, kan med tiden udvikle sig til en langsomt voksende revne. Det er netop vandmolekylerne fra den fugtige luft, der nedbryder glassets netværk og får revnen til at vokse, forklarer Kacper Januchta, der er ph.d.-studerende ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

Men i modsætning til almindeligt glas, så har den nyudviklede glastype den særlige egenskab, at vand har en positiv effekt på materialets brudmodstand, fordi aftryk og ridser i overfladen ikke vokser, men derimod bliver mindre over tid.

Klima-gevinst

Glasforskernes gennembrud er et meget opsigtsvækkende resultat, og det har ifølge universitetet stort potentiale.

- Vi har fået helt ny indsigt i de mekanismer, der har betydning for revnedannelse i glas og dermed også, hvordan det kan undgås. De næste skridt er nu at implementere nogle af de samme mekanismer i glasprodukter, der allerede eksisterer på markedet, siger Morten Mattrup Smedskjær, der er professor på Aalborg Universitet og leder af forskningsprojektet i pressemeddelelsen.

En smadret skærm kan være en dyr fornøjelse, men det nye superglas kan ifølge forskerne bag også vise sig at være billigere for klimaet. Foto: Arkivfoto/Shutterstock

Ifølge forskerne selv er opfindelsen af superglasset ikke kun godt nyt for din pengepung, hvis du ikke længere skal skifte telefonen ud eller have fixet et stenslag. Det kan også være godt for klimaet.

Hvis deres gennembrud fører til, at man kan bruge markant tyndere glas i for eksempel vinduer og bilruder, vil det spare både energi og CO2, når man så vil producere og transportere mindre glas.

Kacper og kollegernes resultater er netop blevet publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Advanced Science.