Alternativ til GoPro - så skal du købe den her

Da GoPro kom på banen med deres Hero7 Black sidste efterår, var det ingen revolution - efter syv generationer var actionkameraet simpelthen så godt, som det burde være.

Og virksomheden kunne endnu en gang vise, at de stadig ligger øverst i fødekæden for denne type af kameraer.

Men som man ved, er der koldt på toppen. Og det kedelige ved at være den bedste er, at alle er på udkig efter at tage din plads. Sådan er kinesiske DJI nu trådt ind på scenen som en rigtig konkurrent.

Dagens testobjekt, der går under navnet DJI Osmo Action, består på næsten alle de punkter, der gør GoPro Hero7 Black så god, som det er: 4K i 60 FPS med stabilisering, vandtæt uden ekstra hus, touch-skærm og praktisk 'tændstikæske-størrelse'.

Umiddelbart virker Osmo Action derfor som en ren GoPro-klon, men i betragtning af at DJI allerede er betragtet som en markedsleder inden for kamera droner, burde det ikke komme som en reel overraskelse, at de vil snuse til flere markeder. Kameraerne til små droner og actionkameraer deler jo mange funktioner: De skal være små, lette og tilbyde god video- eller billedkvalitet.

DJI Osmo Action er således et kamera, der har en god del til fælles med GoPro eller for den sags skyld actionkameraer fra andre producenter. Det føles alligevel mest naturligt først og fremmest at sammenligne DJI's alternativ til den markedsledende Hero7 Black.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Fysisk er Osmo Action lidt lavere, men mærkbart tykkere. Det vejer også cirka ti gram mere med 125 mod 115 gram, når vi medregner holdernes vægt.

Med et ekstra blik på dette kamera bliver det også klart, at vi ikke taler om nogen ren GoPro-klon. Osmo Action har en mere markant cirkulær frontlinse, der let kan udskiftes med et filter eller udskiftes, hvis den er beskadiget. Du kan dog ikke skifte selve objektivet. Her skal det nævnes, at GoPros frontlinser kan udskiftes i tilfælde af skade.

Desuden har DJI's kandidat noget, som Hero7 mangler, nemlig en 'selfie' -farveskærm foran. Det giver dig mulighed for hurtigt og nemt at se, om du får det, du vil - noget som ellers kan være lidt besværligt, hvis målet bare er at filme dig selv.

Med en GoPro i samme situation, bliver du nødt til at prøvefilme eller tjekke billedet via din mobiltelefon.

Osmo Action har en nydelig farveskærm på forsiden, som du kan bruge til at få et bedre 'selfiebillede'. GoPro viser alene nogle tal for indstillinger på sin sort/hvide skærm. Foto: Tek.no

Ligesom GoPro kan Osmo Action modstå lidt vand. Specifikationerne siger, at du kan dykke ned med den til elleve meters dybde uden et ekstra hus.

Med et så 'nøgent' kamera får vi også anstændig lyd, da mikrofonen ikke er skjult bag et vandtæt hylster.

For at have noget at sætte kameraet fast med, har DJI - ligesom GoPro - satset på at placere sit kamera i en plastikramme, der er kompatibel med almindelige GoPro-fastgørelseselementer. Det er et smart træk, da det kan betragtes som standarden for hele actionkameraindustrien.

I kassen, kameraet kommer i, leveres også med et par selvklæbende monteringsplader og et lille USB Type-C-kabel til opladning og/eller overførsel af filer til en computer.

Osmo Action er nem at bruge - du skal bare indsætte batteriet og et passende microSD-hukommelseskort. Kameraet føles robust og har solide låger. Knapperne kan, hvad de forventes at skulle, og sammen med et relativt simpelt menusystem gør touchscreen-funktionaliteten på bagskærmen det ganske intuitivt at navigere rundt i de forskellige menuer.

Ligesom Hero7 Black har Osmo-kameraet simpel stemmestyring med kommandoer på engelsk eller kinesisk. Men når vi sammenligner med GoPro, er der også ting, vi savner. DJI-kameraet har hverken GPS eller evnen til at bruge HEVC-codec. Det har heller ingen HDMI-port.

Førstnævnte betyder, at du ikke vil være i stand til at tilføje data som hastighed og retning i videoerne, mens den mere effektive codec tillader GoPro at gemme mere video på hukommelseskortet. HDMI-porten tillader også, at GoPro-kameraet kan tilsluttes direkte til et tv eller skærm.

Ellers har Osmo Action styr på det meste. Udover almindelig video er det også muligt at optage HDR-video, men kun med 30 FPS og ingen særlig god stabilisering. Det kan også lave timelaps, men mangler Hero7 Black's 'TimeWarp' -funktion, der giver større hastighed og stabilitetskontrol.

Osmo Action kan også bruges til at tage almindelige fotos, men på grund af vidvinkellinsen anbefales det ikke ligefrem til generel fotografering.

GoPro (t.h.) har flere tilslutningsmulighed end DJI - fx en micro-HDMI-port. Foto: Tek.no

Skulle du have brug for det, findes der også en 'dewarp' -funktion, der korrigerer de ellers buede linjer. GoPro Hero7 Black har noget lignende i sin 'lineære' tilstand.

DJI Osmo Action har også en funktion, der ikke er indbygget i GoPro, nemlig slow motion eller slow motion ned til 1 / 8X - omend kun op til 1080P. Det samme kan gøres med GoPro ved at skyde på 240 FPS og bremse redigeringen, men DJI gør det i kameraet.

Og når vi nu er inde på redigering: DJIs kamera har naturligvis sin egen app i form af DJI Mimo . Med denne på din mobil eller tablet er det muligt at klippe og rette lidt i optagelserne. Men vi fandt ingen speciel software til redigering på pc, som GoPro har .

DJI-appen lader dig heller ikke streame fotos og klip direkte til sociale medier. Dette er muligt hos konkurrenten.

Efter at GoPro satte stemplet 'HyperSmooth' på sin teknologi sidste år, er det selvfølgelig ikke længere nok med bare en simpel stabilisering. Konkurrenterne vil jo ikke være dårligere, så DJI har fremtryllet navnet 'RockSteady' til sine produkter.

Vi kan kun håbe, at producenterne ikke føler, at den næste generation af superhyper-stabilisering har brug for et endnu mere hipt navn.

Som vi også gjorde, da vi sammenlignede GoPro Hero6 Black og Hero7 Black sidste år, monterede vi kameraet på et elektrisk løbehjul og fandt en brostensbelagt gade i hovedstaden. Der er ingen tvivl om, at DJI har gjort arbejdet godt. Vi har simpelthen svært ved at adskille RockSteady og HyperSmooth fra hinanden, og begge ser ud til at gøre et meget godt stykke arbejde.

Vi må også sige, at vi generelt er tilfreds med billedkvaliteten. Som standard mener vi faktisk, at DJI Osmo Action er lidt bedre til at fange fine detaljer i 1080P, mens Hero7 Black har en tendens til at være lidt hård på kontrasterne og skarpheden i samme opløsning - det giver indtryk af mere 'støj' i billedet.

Hoveddisplayet på DJI Osmo Action er i det foretrukne 16:9-format. Foto: Tek.no

Ved 4K-opløsning synes vi, at billedteknologien i Hero7 Black gør et meget bedre stykke arbejde for at få detaljerne frem. Her bruger Osmo Action en mindre del af billedet og skal udvide dette over flere pixels, hvilket naturligvis går ud over skarpheden. Samtidig kommer farverne tydeligere ud på GoPro. Bevares, DJI-kameraet gør det godt, men Hero7 Black gør det et hak bedre.

Al denne elektroniske stabilisering kræver også sit af kameraets indmad, så selvom vi fik en time og fyrre minutters batteritid (optagetid) ud af DJI Osmo Action under vores standardtest, vil resultatet være noget helt andet under mere krævende forhold - temperatur, opløsning og lysforhold har en betydning for resultatet.

Med 4K-opløsning og stabilisering taler vi normalt om optagelsestid på cirka en time, da kameraets processor og anden elektronik virkelig skal arbejde hårdt for at kværne al den data. Kameraet bliver også fysisk ret varmt under lange optagelser.

Til DJIs forsvar skal det siges, at Hero7 Black ikke er bedre - det bliver også meget varmt og giver heller ikke mere optagelsestid på fuldt batteri. Vi målte faktisk otte minutter mindre med GoPro end med Osmo Action.

Når vi kommer til actionvideo, er det bestemt vidvinkel, der er at foretrække. Billedet skal favne meget, og faktisk får vi mest ud af det, når vi konfigurerer billedet med et forhold på 4:3, når det kommer til bredde kontra højde.

Så det er det, der giver dig mest spillerum, hvis du vil have mest mulig klippefleksibilitet bagefter. Men der er også nogle ulemper, såsom det faktum, at det skal klippes - i dag er skærmene ofte 16:9 eller endda bredere.

Den anden og måske endnu bedre grund til at gå i 16:9-formatet er, at det giver flere muligheder for stabilisering. På grund af den teknologiske løsning med elektronisk billedstabilisering fungerer hverken RockSteady eller HyperSmooth med 4K 4:3-opløsning.

Den måde, dette fungerer på - som inkluderer skæring af kanterne på billedet - betyder, at kameraet ikke får så meget, når man bruger denne type stabilisering.

Dette ses både hos GoPro og DJI, men det er tydeligt, at sidstnævnte lider mest. DJI-kameraet har også en lidt mindre vidvinkel, når det kommer til ustabiliserede optagelser.

Her ses Osmo (t.v.) og GoPro i deres plastikrammer. Som det ses, er displayet fra DJI en smule større. Foto: Tek.no

DJI Osmo Action er virksomhedens første ordentlige actionkamera. Ikke overraskende deler den en hel del funktioner med andre kameraer beregnet til mere ekstreme forhold, og da tænker vi specifikt på GoPro Hero7 Black.

Sidstnævnte satte en ny industristandard med 'HyperSmooth' elektronisk stabilisering, og med sin lignende luftige navngivning 'RockSteady' sigter DJI efter at tage sit stykke af lagkagen.

Som selskabets hidtil eneste actionmodel, må vi også indrømme, at DJI har gjort et ret godt stykke arbejde med produktet. Byggekvaliteten fungerer godt, brugeroplevelsen er intuitiv, og interaktionen mellem hardwaren og softwaren virker faktisk mere stabil end hos GoPro.

Og det siger jo i virkeligheden en hel del, i betragtning af at konkurrenten har haft langt flere generationer til at tilpasse deres produkt. På samme tid er der ingen tvivl om, at DJI også har fået noget 'inspiration' til sit actionkamera fra en eller flere eksisterende modeller.

Her er karakteren til nyheden fra DJI. Foto: Tek.no

Men nogen kopi er det heller ikke, som innovationen med 'selfie-skærmen' vidner om.

Den vigtigste ting ved et kamera af denne kaliber er kvaliteten af ​​videoerne. Der må vi sige, at Osmo Action leverer varen - både stabilisering og billedkvalitet generelt er på et niveau, hvor vi virkelig skal se nøje efter for at opdage forskellene, når vi sammenligner med GoPros nuværende flagskib Hero7 Black.

Men selvom DJI næsten er deroppe, mener vi stadig, at Hero7 Black er et hak bedre. Her tænker vi ikke kun på kvaliteten af ​​4K-opløsning - den filmer også bredere, har timelapse med stabilisering ('Time Warp'), HDMI-port og GPS. Især at sidstnævnte mangler hos Osmo Action, kan sandsynligvis være en afgørende faktor for hvad folk vælger.

Til DJIs fordel har vi fokus på den smukke skærm foran, og at den naturligvis er en prisklasse lavere end Hero7 Black. Men i skrivende stund er der ikke tale om en begrænset besparelse - spørgsmålet er, om det er nok?

Men skulle det friste med en ekstra skærm foran og en mindre besparelse, er DJI Osmo Action langt fra noget dumt køb.

Produktet får en særlig anbefaling. Foto: Tek.no