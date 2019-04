Alvorlig anklage mod Boeing: Livsfarligt sjuskeri i nyt fly

Forestil dig, at du køber et nyt fly til flere hundrede millioner kroner. Og når du går det igennem, finder du skrald, metalrester fra produktionen og værktøj, der er glemt i halen på flyet og andre kritiske steder.

Ifølge en kulegravende gennemgang, som New York Times netop har offentligjort, er det virkeligheden hos Boeing, der i forvejen kæmper med at få sin flytype 737 Max på vingerne, efter to fly styrtede i henholdsvis Asien og Afrika.

Taget i sjuskeri

Problemet for Boeing og flyselskaberne er, at den nye og meget alvorlige anklage handler om en helt anden flytype, nemlig langdistanceflyet 787 Dreamliner.

Ifølge flere ansatte og talrige interne dokumenter, som avisen har fået fingrene i, har flygiganten så travlt med at levere nye fly, at sikkerhedsreglerne bliver groft bøjet eller helt ignoreret.

- Som kvalitetsansvarlig hos Boeing, er du den sidste i forsvaret mod fejl, før der tages passagerer med.

- Og jeg har endnu ikke set et fly fra fabrikken, som jeg ville sætte mit navn på og sige, at det var sikkert og flyveværdigt, siger den nu tidligere Boeing-ansatte John Barnett til New York Times.

Sjuskeriet betyder blandt andet, at metalsplinter fra produktionen af dele af flyet bliver siddende i flykroppen og er så tæt på vital elektronik, at det kan blive fatalt, hvis splinterne skærer noget over.

De amerikanske flymyndigheder, FAA, bekræfter således over for avisen, at man har fundet disse splinter og andre problemer i flyene, selvom Boeing allerede havde skrevet under på, at deres kvalitetskontrol intet fandt.

Ifølge FAA kan den fejlagtige certificering af Dreamlinere føre til kortslutninger og brande.

Det er under arbejde som dette, at der bliver sjusket med redskaber og restprodukter i produktionen, skriver New York Times. Foto: Eric Johnson/Ritzau Scanpix

Klager fra kunderne

Og noget tyder på, at Boeing godt ved, at den er gal.

Kort efter det andet af de to 737 Max styrtede i Afrika, blev de ansatte på en af fabrikkerne nemlig kaldt sammen. På mødet fik de besked om, at der var kommet klager fra flyselskaber, der fandt ting i nye fly, som slet ikke skulle være der.

'Boeing går igennem en meget svær tid lige nu,' lød det ifølge to anonyme ansatte på det interne møde, hvor ledelsen indskærpede, at man ikke må glemme ting i flyene.

Flere ansatte er imidlertid blevet mødt med sanktioner eller fyringer, når de selv har gjort opmærksom på sløseriet og den forringede kvalitetskontrol.

Angiveligt blev en ansat degraderet, fordi han afleverede sine rapporter på mail. Boeing ønskede intet skrevet ned, men ville i stedet have besked 'face-to-face', når der blev opdaget problemer, skriver avisen.

Boeing 787 Dreamliner er blevet meget populær, fordi flyet er i stand til at flyve på meget lange ruter uden at bruge så meget brændstof som konkurrenterne. Foto: Thomas Mukoya/Ritzau Scanpix

Afviser kritik

Boeing afviser i dag, at problemerne er så omfattende og alvorlige, som New York Times fortæller.

'Vores teams producerer den højeste kvalitet i vores historie,' udtaler Boeing-chefen Kevin McAllister.

'Jeg er stolt over vores teams exceptionelle kvalitetssans og bakker deres indsats op hver eneste dag.'

