Alvorlig fejl rammer populær telefon

Det er en af de bedst sælgende telefoner, som Samsung har på markedet. Men ejerne af den populære Galaxy S10-serie advares nu mod en alvorlig fejl, der i værste fald kan give uvedkommende adgang til deres mest private data.

Ifølge flere internationale medier har Samsung således erkendt, at der findes en fejl i læseren til fingeraftryk i S10 og S10+, som sidder under displayet.

I nogle situationer kan læseren nemlig give tilfældige brugere af telefonen adgang, selv når det ikke er 'den rigtige finger', der sættes på glasset.

Banal fejl med store konsekvenser

The Sun var først med historien, efter et britisk par opdagede fejl.

De havde købt en billig silikone skærmbeskyttelse på eBay til deres telefon og kunne pludselig lukke telefonen op med tilfældige fingeraftryk.

Som flere kommentatorer på The Sun påpeger, så ligger fejlen sandsynligvis i, at læseren til fingeraftryk har registreret aftrykket af undersiden af skærmbeskyttelsen - og ikke den finger, der er lagt oven på skærmbeskyttelsen.

Med andre ord er det nu lige meget, hvilken finger der presser ned mod skærmen gennem skærmbeskyttelsen. Bare man presser mod skærmen, vil undersiden af skærmbeskyttelsen blive aflæst, og telefonen låses herefter op.

Advarer brugerne

Samsung undersøger nu, om det så også er forklaringen, men har allerede erkendt, at der bliver brug for at sende en softwareopdatering ud til samtlige ejere af de ramte telefoner.

'Vi undersøger sagen og vil snart udsende en opdatering,' udtaler en amerikansk talsmand for Samsung til CNBC.

Indtil det sker, anbefaler Samsung ifølge flere internationale medier, at man alene bruger godkendte covers og skærmbeskyttere til firmaets telefoner.

Den sydkoreanske bank KakaoBank er dog gået skridtet videre og opfordrer i dag sine kunder til at slå læseren til fingeraftryk på de ramte modeller fra, indtil softwareopdateringen er udsendt.

