Alvorligt hul i Skype: Giver fri adgang til dine billeder og kontakter

Brugerne af beskedtjenesten Skype på millioner af Android-enheder er ramt af et alvorligt sikkerhedshul.

For selvom man låser telefonen, har det i længere tid været muligt at omgå passwordet med et simpelt trick, skriver The Register.

Sådan virker det

Tricket består i, at man kan lave et opkald til Skype-kontoen på den låste telefon, tage opkaldet og herefter uhindret bruge de funktioner, som Skype normalt har.

Det betyder, at man kan gå ind i telefonens fotogalleri ved at skabe en besked i Skype.

Man kan også finde samtlige kontakter og endda åbne browseren på den låste telefon alene ved at sende et link via Skype til enheden.

Herover kan du se, hvordan tricket virker. Video: YouTube

Microsoft advaret

Det er den 19-årige Florian Kunushevci fra Kosovo, der har opdaget hullet. Han har trods sin unge alder i flere år jagtet denne type af sikkerhedshuller og delt sin viden med firmaerne bag softwaren.

Det er også sket i dette tilfælde, hvor Microsoft, som ejer Skype, allerede i oktober sidste år blev kontaktet af Kunushevci .

Fejlen blev dog først rettet 23. december, og det er et krav, at man opdaterer sin telefon til den nyeste Skype-version på Android, hvis man vil sikre sig imod sikkerhedshullet.

Versionen af Skype skal have nummeret 8.15.0.416 eller højere for at være sikker.

