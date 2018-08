Android får nyt styresystem i dag - men du kan sikkert ikke hente det

Simplere, intelligent og nemmere at leve med.

Det er i kort form nyhederne i Googles nyeste mobile styresystem Android Pie, der mandag blev frigivet. Blandt andet får styresystemet en smartere strømstyring og bliver designmæssigt både mere elegant og nemmere at swipe sig igennem.

De seneste måneder har udvalgte brugere kunne teste de nye funktioner. Og 'udvalgt' er netop, hvad dem, der i dag kan tage Android Pie i brug, bør føle sig som.

Vanen tro er det nemlig alene Googles Pixel-telefoner - som officielt ikke sælges i Danmark - der får adgang til Pie.

Ejer du som denne artikels forfatter en af de ganske sjældne Essential-telefoner, er der også godt nyt, da firmaet for kort tid siden lovede, at Android Pie er på vej ud til brugerne.

Se også: Sonos Beam er årets bedste tv-højttaler til familien Danmark

Dieter Bohn fra The Verge gennemgår her de vigtigste nyheder i Android Pie. Video: Youtube

Se også: Google bøjer sig for regime: Bygger søgemaskine med indbygget censur

Ventetiden kan blive lang

Derimod ser det værre ud for alle andre Android-brugere, der nu må væbne sig med tålmodighed.

Særligt firmaer som Sony og Samsung er berygtet for at være urimeligt langsom til at rulle nye versioner af Android ud. Der går ofte mange måneder, før det sker.

Ejer du en OnePlus-mobil kan du dog glæde dig over, at det kinesiske firma har lovet, at modeller helt ned til OnePlus 3 får Android Pie. Det kan man da kalde at opdatere med tilbagevirkende kraft.

Du kan læse meget mere om Android Pie her.

Android P is going to land for the OnePlus 3 and 3T! https://t.co/HPGMBbAaBC — Carl Pei (@getpeid) 30. juli 2018

Se også: Amerikansk it-guru: Derfor skal du droppe Facebook i dag