Android har det svært som tablet

Man kan nok ikke vælge et sværere marked at kaste sig ind i, når det gælder tablets. For medmindre du satser på de helt billige og ofte skuffende tablets, er det som kampen mellem en due og en høg.

Apple er høgen, der har ædt de andre duer. Det klassiske alternativ til en tablet er nemlig en Android-udgave, hvilket betyder, at det ikke er nok at kunne lave fremragende hardware.

Stor eller større?

Fremragende er ellers den karakter, som Samsungs seneste skud i kampen fortjener.

Sjældent har vi haft et display i hånden, der ser så godt ud som på testmodellen Galaxy Tab S7. Og den findes oven i købet i en endnu bedre og større udgave kaldet Tab S7+.

Ikke nok at være smuk

Den sydkoreanske producent forstår at skrue kvalitet sammen. Og det gælder ikke alene displayet. Således er materialvalget det bedste, man kan ønske sig.

Finishen og designet er stramt. De interne muskler er samtidig rigtigt til selv den meget krævende bruger. Det er med andre ord en fantastisk følelse, man sidder med, når man får denne model i hånden.

Men som bekendt er det ikke nok at være smuk i kampen om at blive en topmodel på markedet for tablets. Softwaren skal også kunne følge med.

Apple foran på point

Her svigtes Samsung og andre Android-producenter med ambitioner desværre af, at der fortsat er mere fokus på mobiltelefoner end tablets.

Skylden ligger delvist hos Google, der ikke har forstået, at hvis de skal være bedst i en produktkategori som tablets, skal man i den grad gøre det med vilje.

Det betyder, at mange også etablerede udviklere af apps og tjenester til tablets primært har iPad og ikke modeller som denne i tankerne. Og det er virkelig ærgerligt, når man ser på potentialet i den hardware som Samsung, men også andre producenter i dag formår at skrue sammen.

Jeg siger ikke, at modellen er ubrugelig. Slet ikke.

Men med seriens priser fra 5999 kroner og op til 9499 kroner gør Android-softwaren det selv med 5G-understøttelse svært ubetinget at anbefale et køb, selvom det meste er godt.

Gratis pen skuffer Der følger modsat på en iPad en gratis pen med i købet af både Tab S7 og S7+. Problemet er bare, at den funktionsmæssigt skuffer noget. Det er særligt måden, du lader pennen på bagsiden af enheden, som skuffer, da den for nemt falder af.