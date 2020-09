Anklages for stort svigt

TIP OS: Er du også blevet opkrævet et ulovligt gebyr på et privat betalingskort? Del dine oplevelser og gerne kvitteringer i en mail til tech@eb.dk

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) får nu hård kritik for, at han i et år har vidst, at danske forbrugere risikerer at betale et ulovligt gebyr, når bruger Apple Pay og Google Pay.

Apple Pay er meget udbredt og bruges dagligt af tusindvis af danskere. Alligevel er det hverken lykkedes erhvervsministeren eller hans embedsmænd at få firmaerne til at følge den lov, han er ansvarlig for.

- Der er sket for lidt og for langsomt, siger Mads Reinholdt, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, til Ekstra Bladet.

Teknisk fejl

Tirsdag sendte forbrugernes organisation derfor en skarp appel til Simon Kollerup og bad ham gribe ind.

- Når man nu har vidst det her så længe, bør man jo meget mere offensivt gå ud og informere forbrugerne om det.

- Forbrugerne er blevet holdt hen i det uvisse, mener Mads Reinholdt.

Der er kommet fokus på sagen, efter Ekstra Bladet forleden kunne afsløre, hvordan der fortsat opkræves ulovlige gebyrer.

Siden har det vist sig, at både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og ministeren personligt kender alt til problemet.

Problemet er bare, at der findes en teknisk fejl i de betalingssystemet, som tusindvis af danske butikker bruger.

Henrik Nielsen kæmpede i månedsvis for at få 1,05 kroner tilbage, men kampen er også principiel. Derfor er han også skuffet over, at Simon Kollerup sidste år lovede at gå ind i sagen. Siden er opkrævningen af ulovlige gebyrer alligevel fortsat. Privatfoto

Dybt kritisabelt

Dermed er det kun en brøkdel af sagerne, som myndighederne har opdaget. Og et stort ukendt antal forbrugere har aldrig fået deres penge retur.

- Det er dybt kritisabelt, fordi det stiller forbrugerne i en rigtig dårlig situation, hvor de ikke kan have tillid til de betalingsløsninger, der findes, lyder kritikken fra Mads Reinholdt.

- Det er for os at se en systemfejl. Derfor nytter det ikke noget at sige, at det er den enkelte butik, der skal løse det. For så ender forbrugerne som Sorteper i det her spil.

Indskærper reglerne

Hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser kontorchef Michael Høg Riis i et skriftligt svar, at man følger udviklingen.

’Men vi oplyser ikke, hvilke sager vi undersøger for lovovertrædelser, og i fald vi har en sag, hvor langt den er.’

’I øvrigt er det vigtigt, at forstå, at det alene er butikkernes ansvar, at reglerne om gebyropkrævning overholdes. Vi kan dog oplyse, at vi vil tage initiativ til at indskærpe reglerne over for forretningernes organisationer.’

Kom ind i kampen

Men det svar er slet ikke godt nok, mener Forbrugerrådet Tænk:

- Vi forventer, at det her bliver løst for forbrugerne. Og ikke alene fremadrettet, men også så alle kunder får de ulovlige gebyrer tilbage, som de har betalt.

- Det har butikkerne og deres betalingsleverandører jo helt tydeligt ikke kunne finde ud af. Derfor må ministeren komme ind i kampen, siger Mads Reinholdt fra Forbrugerrådet Tænk.

Vil ikke interviewes Ekstra Bladet har i over en uge forgæves forsøgt at få et interview med erhvervsminister Simon Kollerup om sagen og den kritik, der nu rejses af hans rolle i den. Men i en skriftligt udtalelse forklarer han onsdag aften, at nu skal der ske noget. 'Jeg er på forbrugerens side, og jeg må bare sige, at den her sag ser rigtig træls ud. Butikkerne skal overholde lovgivningen og ikke opkræve ulovlige gebyrer. Punktum.' 'Det her er uholdbart og skal løses. Derfor har jeg nu bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen se på sagen.'

