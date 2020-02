Anmeldelse: Her er det bedste vaffeljern

Vi har ikke et komplet overblik over, hvor mange vafler der produceres og spises herhjemme hvert år, men tal fra elektronikbranchen viser, at vafler ikke just er nogen lille industri. Der bliver solgt tusindvis af vaffeljern til hjemmet hvert eneste år.

Og vafler er ikke kun følelser, smag og fornøjelser - der er også en 'videnskab' over det. Vaffel mønstrene er ikke kun til dekoration, men har også til opgave at skabe en stor stegeoverflade på, hvad der forhåbentlig bliver en god og fyldig vaffel. Hvis den bliver for tyndt og slapt, kan du lige så godt holde dig til pandekager.

For at vaflerne får den rette konsistens, skal jernet også være i stand til at transportere fugtigheden væk. Det er det, der giver anledning til den varme damp, man i nogle tilfælde kan brænde sig på.

Derfor bruger fabrikanterne forskellige plader og tricks som luftsluser. Et vaffeljern er altså ikke kun et vaffeljern.

Vores test er beregnet til at hjælpe dig undervejs. Vi har fundet nogle af de bedste, hvor der er fokuseret på jern, der laver en vaffel af gangen.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Det har vi tjekket 1: Enkelt stegende jern I mange tilfælde følges vaffelstegning af et socialt ritual, og så er det måske fornuftigt at gå efter et dobbelt vaffeljern - med sådan et går det naturligvis hurtigere. Men til en lidt stille aftensmad kan det også fungere fint med et enkelt vaffeljern. Alle ved, at varme og sprøde vafler direkte fra vaffeljernet er de bedste, og med en lavere produktionshastighed slippet du for kolde og dvaske vafler. Nogle af disse enkelte vaffeljern laver også relativt store vafler. Således klarer et enkelt vaffeljern opgaven for de fleste, lige så godt som et dobbelt jern. 2: Temperatur kontrol Justerbare termostater er nu tilgængelige på næsten alle vaffeljern. Fordelen ved at være i stand til selv at regulere temperaturen - i det mindste til en vis grad - er, at det er lettere at få tekstur og farve på de foretrukne vafler. Du er heller ikke fastlåst af, at vaffeljernet udelukkende skal bruges til at stege vafler. Du kan riste brød på det, stege omelet eller sågar en fiskefilet. I den forbindelse er det rart at kunne variere temperaturen. 3: Kun traditionelle 'skandinaviske' vafler Selvom mange nordmænd forestiller sig, at vaffelspisning kun er en indenlandsk spise, er der bestemt flere vaffelspisende mennesker over hele kloden. Men med geografiske og kulturelle afstande opstår der også forskelle. Af mere kendte vaffel typer har vi den såkaldte 'belgiske' vaffel, som egentlig er en nordamerikansk variant af vafler fra Bruxelles. Vaffeljern, der kun fremstiller belgiske vafler - en type, der er grovere og dybere end vores skandinaviske variant - fås nu i flere butikker, der også sælger traditionelle jern. Men vi har kun valgt at se på vaffeljern, der fremstiller den skandinaviske type. Der er dog ikke foretaget forskelsbehandling med hensyn til selve vaffel formen, men hjerteformede firkanter er afgjort dominerende på markedet. Alle jern i denne test har dette. Vis mere Luk

Wilfa WAS-623 BELL

WAS-623 Bell giver lyd fra sig, når vaflen er færdig. Det fås også i en version uden lyd med en sort overflade, men spørgsmålet er, om du kan få den til en lige så god pris. Derfor kan du lige så godt gå efter 'pip-versionen' og slå lyden fra, hvis det ønskes.

Jernet er testens største og med en vægt på 3,1 kg er bærehåndtaget foran også fint. Heart Large har et hjemligt og solidt udtryk, hvor det er sikkert på køkkenbordet. Toppen har en metalplade, en stor termostat knap og to signallamper. Termostaten kunne med fordel være lidt mere præcis - vi er nødt til at dreje den op til 2 for, at den overhovedet giver brugbar varme fra sig.

Dette store vaffeljern leverer naturligvis store vafler - men ikke så store som Wilfa hævder. Vi målte diameteren til 21 centimeter, mens specifikationerne fortæller omkring 23 centimeter, hvilket er en vis forskel.

Men selvom Wilfa opererer med en anden lineal end os, har det ingen betydning for for stegekvaliteten. Modellen serverer seks dejlige sprøde hjerter fra hver vaffelplade.

En ting, der irriterer os lidt er, at overskydende dej hurtigt finder sin vej til mellemrummet mellem håndtaget og jernet. Der er det ikke let at komme til at rense ordentligt.

Heldigvis leveres denne model med sin egen ske, så med lidt træning bør du kunne undgå spild.

Wilfa XWAS-1400B

Ifølge Wilfa er Hearts 23 en videreudvikling af førnævnte model fra samme firma. Og specifikationerne bekræfter, at dette er to vaffeljern, der har meget til fælles. Men hvor Wilfa WAS-623 BELL har et design, der får den til at se jovial ud, når det står derhjemme på køkkenbordet, er Hearts 23 en mørkere skabning, som vi er sikre på vil passe godt til en af ​​dødsstjernens kaffe kantiner.

Jernet har også et rødt lys og elektronisk brummen under opvarmningen - ja, dette vaffeljern har det, som vi i branchen kalder 'Coil-whine', hvorfor vi nemt se en masse forventningsfulde og vaffelhungrende stormtroopere kredse om vaffeljernet.

Desværre er ikke alle lige så tilfredse med designstilen, som vi er. Så lad os gå lidt mere neutralt til værks: Det er et stort og tungt vaffeljern. Overfladen er i sort, mat plast, der er modstandsdygtig overfor pletter, og det er uden, at jernet ser billigt ud. Denne model kan om ønskeligt også varsle i form af pip, når bagningen er færdig.

Derudover har Hearts 23 testens sejeste lysindikator og den mest tilfredsstillende termostatstyring.

Desværre er dette jern for dyrt, især i betragtning af at testvinderen til cirka halvdelen af ​​prisen - efter hvad vi kan bedømme - producerer identiske vafler. Nej, her kan du spare både penge og elektronisk brummer ved at gå til testvinderen Wilfa WAS-623 BELL (med eller uden bip,red.).

Wilfa SWA-516W

Wilfas mindste vaffeljern leveres i to designs, både sølv og hvid. Vi har testet sidstnævnte variant, som vi synes er lettere at holde ren og pæn - ubehandlede metaloverflader har en tendens til at tiltrække fedtede fingermærker.

Dette er et ukompliceret jern med testens korteste spændvidde i temperaturer. Det garanterer, at du næsten altid får en spiselig vaffel, men jernet er muligvis ikke så nyttigt, hvis du skal bruge det til at opvarme eller tilberede andre fødevarer.

Jernet optager relativt lidt plads. Modellen er ikke designet til at stå åbent lodret, men med lidt vilje kan den sagtens det. Små gummiknapper nedenunder skal få den til at stå fast, men vi synes, at det glider lidt på køkkenbordet.

Den steger også hurtigt og leverer samlet set en godkendt vaffel.

