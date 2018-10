Anmeldere: Vælg denne iPhone - eller snyd dig selv

Hvor meget er en god iPhone værd?

Spørger man anmelderne, der har fået fingrene i den nye iPhone XR, er svaret: ikke mere end 6699 kroner. For de penge får du nemlig en på alle måder tilstrækkelig iPhone med et fint display, godt kamera og bedre batteritid end på den markant dyrere iPhone XS.

Anmelderne er dog enige om, at den billigere iPhone leveres med flere kompromiser. Skærmen er ikke OLED, men LCD med en lavere opløsning og lidt bredere kanter.

Der er ingen 3D Touch. Og med kun et mod de to gode kameraer på iPhone XS-serien bliver billederne heller ikke helt så gode, og du kan ikke zoome på samme måde. Alligevel er kameraet fortsat fint til prisen.

iPhone XR kommer til salg i butikkerne på fredag.

The Verge: Bedre end godt nok

Chefredaktøren for The Verge har testet den nye iPhone og er generelt meget positiv over for modellen.

'Displayet på iPhone XR er fint. Det har en lavere opløsning end iPhone XS, Galaxy S9 eller Pixel 3, men samme opløsning som på Apples nuværende LCD-modeller', skriver Nilay Patel.

'Jeg tror, at de fleste finder displayet helt acceptabelt.'

Han minder dog om, at telefonen har en 'mærkelig stor størrelse'. Med sit 6,1-tommers display lægger modellen sig nemlig rent størrelsesmæssigt mellem iPhone XS og XS Max.

'Hvis du har haft en mindre telefon, vil XR klart føles meget større. Og er du en 'lille telefon person', skal du vælge iPhone 8 fra sidste år eller den dyrere iPhone XS', lyder hans råd.

The Verge's dom over iPhone XR:

'Personligt ville jeg betale de ekstra penge for et bedre OLED-display, fordi jeg er ekstremt kræsen, når det gælder displays. Men de fleste kan finde bedre måder at bruge deres penge på. For dem er iPhone XR det oplagte valg.'

CNET: Mest iPhone for pengene - i årevis

Scott Stein fra CNET er som de andre anmeldere ganske positiv over for Apples forsøg på at bygge en 'billig' mobiltelefon.

'Jeg har brugt iPhone XR i snart en uge. Og det eneste, jeg savner, er det andet telefoto kamera på bagsiden', skriver han i sin anmeldelse.

Hans dom over displayet er, at det er fint nok, processoren - der er den samme som på iPhone XS - får telefonen til 'at spinne', og så er batteriet overraskende godt:

'Batteriet er et område, hvor iPhone XR virkeligt får point. Jeg ladede telefonen op til en hel dag. Og modsat andre iPhones var der ikke brug for at lade om aftenen eller tage en batteripakke med mig.'

'Det ser godt ud for batteriet i iPhone XR.'

CNET's dom over iPhone XR:

'Jeg har ikke været begejstret over en iPhone i flere år. Men iPhone XR er noget, som andre Apple-produkter kan lære af. Den har en god størrelse og er tæt på at være den perfekte telefon til prisen.'

Engadget: Den bedste iPhone til de fleste

Hvis der findes en 'redning' for alle dem, der slæber rundt på en meget gammel iPhone, så hedder den iPhone XR.

Det mener Chris Velazco fra Engadget, der i sin test kalder modellen et godt kompromis.

'Dermed ikke sagt, at iPhone XR er perfekt. Men den lavere opløsning på displayet eller manglerne i kameraet er ikke ødelæggende for det publikum, som Apple forsøger at fange.'

Han advarer dog om, at hvis man har stor glæde af at lave zoom med sit kamera og tage særligt flotte portrætter, så kan det enlige kamera på iPhone XR godt skuffe.

Engadget's dom over iPhone XR:

'Det er en rigtig god iPhone. Færdig. Det er den iPhone, de fleste burde købe.'

