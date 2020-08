Anonym valuta hjalp ham ikke

Der var ikke meget anonymitet at hente, da to unge amerikanere og en ung brite i sidste måned hackede sig ind i hjertet af Twitter og overtog blandt andre de konti, som Elon Musk, præsidentkandidat Joe Biden og Apple bruger.

For selvom de tre, som de amerikanske myndigheder mener er skyldige i hackingen, forsøgte at beskytte sig ved blandt andet det bruge den digitale valuta bitcoin, tog de kun få dage at afsløre dem.

Teenager narrede hele verden

Eksperter i digitale spor

I dag viser det sig, at der er et markant dansk fingeraftryk på opklaringen.

Ifølge firmaet Chainalysis, der blev grundlagt i København i 2014 af blandt andre Jan Møller og Michael Grønager, har det hjulpet amerikansk politi med at optrevle banden af hackere.

Chainalysis er eksperter i at gemme og samle de mange spor, som digitale overførsler med for eksempel bitcoins efterlader. Og det var netop den type af spor, der fældede de tre unge.

'Det her burde sende et signal til kriminelle, der tror, at de kan være anonyme online og bruge kryptovaluta.'

'Det er særligt trist at se unge mennesker, der bliver fanget af disse krimelle netværker,' skriver Chainalysis i en større analyse af opklaringen.

Da hackerne overtog og misbrugte en række Twitter-konti fra kendte mennesker, var idéen at dele opslag, hvor de lokkede andre netbrugere til at sende bitcoins til en såkaldt bitcoin-pung. Det skete ved, at for eksempel Apples konti lovede at sende 2000 dollars tilbage, hvis man sendte 1000 dollars til pungen.

Råder over formue Selvom det koster Graham Ivan Clark over fire millioner kroner at komme fri på kaution, kan han nemt betale regningen. Ifølge lokale medier råder den 17-årige nemlig over bitcoins, der er mere end 19 millioner kroner værd, hvis oprindelse er ukendt.

Ung hovedmand

Det var naturligvis løgn, men fik alligevel en række af brugere til i løbet af kort tid at overføre over en halv million kroner til pungen.

Og det er her, at det gik galt for hackerne. Ved at kombinere digitale spor fra de videre overførsler til andre punge og tjenester på nettet kunne politiet nemlig identificere de tre mistænkte.

Blandt andet fordi en af dem havde været sløset og registreret en Gmail-adresse, der førte direkte til ham.

Politiet i USA mener, at den blot 17-årige Graham Ivan Clark fra Florida er hovedmanden. Han nægter sig skyldig, men var tidligere i år mistænkt i en sag om tyveri af bitcoins, hvor han fik beslaglagt værdier for over 700.000 dollars.

De to andre mistænkte er 22-årige Nima Fazeli fra Florida og britiske Mason John Sheppard på 19 år.

