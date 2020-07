Apple advarer: Ødelægger din skærm

BÆRBARE: Lægger du et cover hen over kameraet på din bærbare, risikerer du at smadre displayet

Hvis du ejer en bærbar fra Apple, skal du tænke dig godt om, inden du sætter et cover hen over det indbyggede kamera.

Det advarer det amerikanske firma nu sine kunder om, da flere åbenbart har ødelagt skærmen på deres bærbare, fordi coveret var alt for tykt.

'Afstanden mellem skærmen og keyboardet er designet til at være meget lille,' forklarer Apple i sin advarsel og understreger, at man ikke skal være bange for, at kameraet optager, medmindre den lille lampe ved det lyser grønt.

'Kameraet er designet med sikring af privatlivet i tankerne.'

'Når den grønne lampe lyser, er kameraet aktivt. Så du ved altid, hvornår kameraet er tændt,' forsikrer Apple.

Skribenten til denne artikel har valgt en 'hjemmebygget' model med lidt tape, der dækker kameraet. Det er så tyndt, at det ikke giver problemer, når computeren lukkes sammen. Foto: Ekstra Bladet

Fjern coveret

Et kig rundt på dine venners og måske din egen bærbare afslører dog hurtigt, at vores tillid til techproducenter som Apple er meget lille.

Derfor køber mange netop et lille fysisk cover, som de klistrer foran kameraet. Problemet er bare, at hvis det er tykkere end et stykke printerpapir (0,1 millimeter), så kan det altså give problemer.

Apples råd er, at man fjerner coveret fra skærmen, hvis det er tykkere. Eller lader helt være med at bruge denne type af cover.

Udover at ødelægge skærmen kan et cover i øvrigt også blokere for de indbyggede målere, der styrer lysstyrken på computeren, advarer Apple.

Huawei er en af de få producenter, som har bygget kameraet ind i en tast. På den måde kan man fysisk forhindre kameraet i at optage. Til gengæld filmer det nedefra, hvilket ikke er særligt smart. Foto: Ekstra Bladet

