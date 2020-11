Apple æder kæmpe kamel

GEBYRER: Halverer efter hård kritik prisen på det, som udviklere betaler for at sælge dig en app eller et abonnement - men rabatten gælder kun nogle af dem

Hvis man kan blive mæt af at æde en 'teoretisk kamel', så skal techgiganten Apple ikke spise noget de næste mange uger.

Onsdag bøjede firmaet sig nemlig efter flere måneders massivt pres fra udviklere og politikere i både EU og USA. De mener, at Apples gebyrer på op til 30 procent af den pris, en app eller et abonnement koster, er grådig. Ikke mindst fordi man alene kan sælge sine mobile apps via Apples butik.

Den danske appudvikler David Heinemeier Hansson, der også er dedikeret racerkører, er en af dem, som kæmper mod Apples monopol og høje priser i appbutikken. Foto: Jan Sommer

Sætter en grænse

Det er dog ikke historien om presset, at Apple sælger nyheden med. I stedet fortæller firmaet, at man har lavet et program for mindre virksomheder, der betyder, at det fremover 'kun' koster op til 15 procent af prisen, hvis udviklere - der sælger for mindre end en million dollars om året - vil bruge Apples appbutik.

Sælger man for mere end den grænse, gælder procentsatsen på op til 30 procent stadig. Det er derfor spørgsmålet, om skridtet er nok til at dæmpe kritikken og stoppe de undersøgelser for konkurrenceforvridning, som myndigheder i flere lande har gang i.

Apple selv mener og har hele tiden ment, at de kræver en hel fair andel af salget, da appbutikken skaber sikkerhed for brugerne. Og fordi den gør det meget nemt for selv små udviklere at skabe en stor succes ved at sælge programmer til de millioner af iPhones, iPads og andre Apple-produkter, som er i brug.

