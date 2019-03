Apple bliver et nyt firma

Når Tim Cook – eller som Donald Trump kalder ham 'Tim Apple' – på mandag 25. marts går på scenen i Californien, så får nye produkter en meget sekundær rolle.

De er i stedet i stilhed blevet lanceret de seneste dage i form af en ny udgave af de populære AirPods, en opdateret iPad Mini, en genoplivet iPad Air og den opdaterede serie af iMacs.

For som invitationen til eventen meget klart fortæller: It's show time.

Fokus bliver den fremtid, som Apple længere har arbejdet hårdt på at indtage. I takt med at salget af dyre iPhones falder, og det ikke er lykkedes at skabe et nyt hit, har den amerikanske techgigant sat sigtekornet et helt andet sted end på hardware.

Det er ikke til at vide det, at damen her har de nye AirPods på. Designet er det samme som før, men de har fået bedre batteritid, Siri kan aktiveres med stemmen, og så kan hovedtelefonen oplades trådløst via et nyt etui. Foto: Apple

Ny streamingtjeneste

Fremtidens Apple kommer til at handle om at sælge tjenester, som man kan bruge på sit Apple-produkt,

Helt som producenterne af printere, der sælger hardwaren billigt, men blækket dyrt, vil Apple bruge en ny streamingtjeneste og et abonnement til ubegrænset at læse nyheder og historier fra verdens største medier til at fastholde kunderne.

Igen samme design, men der er flere og dyrere muskler i den opdaterede iMac-serie. Foto: Apple

Se (måske) gratis med

Særligt streamingtjenesten bliver det interessant at få flere detaljer om.

Ifølge rygterne overvejer Apple nemlig at gøre tjenesten gratis at bruge, men alene på de produkter som firmaet selv sælger.

Det er godt tænkt, hvis ellers indholdet på tv-satsningen er værd at følge med i.

Hidtil har Apple ikke haft stor succes med sine første egenproduktioner, men angiveligt har firmaet allerede brugt mere end en milliard dollars på at have et arsenal af indhold klar til kampen mod etablerede tjenester som HBO, Netflix og snart også Disneys kommende streamingtjeneste.

Også iPad Mini og iPad Air er blandt de nyheder, som Apple i disse dage i stilhed lancerer, før den store event på mandag. Foto: Apple

Anklaget af Spotify

Nyhedstjenesten bliver derimod ikke gratis, men kræver et abonnement. Og dem, der skal levere nyhederne, skal acceptere at betale halvdelen af indtægterne i ’skat’ til Apple, der dog deler nogle af pengene solidarisk ud blandt leverandørerne, så det ikke blot er de største, der scorer hele kagen.

Apple tager allerede i dag 30 procent i gebyr for de salg, som appudviklere laver i firmaets mobile appstore.

Det er dog en politik, der lige nu skaber store problemer for Apple. Således har musiktjenesten Spotify netop klaget til EU over, hvad de mener er Apples helt urimelige beskatning og behandling af appudviklere.

Apples svar er, at Spotify tager fejl i samtlige anklager.

