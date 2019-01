Apple bygger tog og bus ind i kortapp

Apple giver nu brugerne af firmaets kortapp en ekstra grund til ikke omgående at slette programmet og i stedet installere Google Maps eller et andet alternativ.

Appen følger automatisk med på for eksempel en iPhone, men har et ry for at være ringere end konkurrenterne.

Det forsøger Apple løbende at ændre på ved at forbedre appen. Og sådan en forbedring er netop lanceret i Danmark, Norge og Sverige.

Du kan lægge favoritruter ind, så det er nemmere at finde dem igen. Skærmdump

Dækker 17 lande

Fra i dag ligger der nemlig ganske anvendelige og præcise data om offentlig trafik som tog, busser og metro i appen.

Helt som hos for eksempel Google er det muligt at planlægge sin rejse og løbende få informationer om, hvor man skal skifte. Og hvor der eventuelt er brug for, at man skal gå et stykke til næste transportmiddel.

Fordelen ved Apples system er samtidig, at det beskytter brugerne nidkært mod overvågning og dataindsamling, hvilket ellers normalt følger med, når man installerer en kortapp.

Du kan i øvrigt bruge både indtastninger og stemmetjenesten Siri til de nye funktioner.

Med dagens lancering findes funktionen kaldet Offentlig Transport i 17 lande.

Når du først har aktiveret offentlig trafik som din foretrukne transportform, får du et meget detaljeret overblik som her ved Nørreport i København. Skærmdump

