Apple droppede vigtigt stik: Nu er salget eksploderet

Hverken Black Friday i november sidste år eller julesalget måneden efter formåede at tage luften ud af danskernes interesse for at købe nye hovedtelefoner.

Friske data fra analysefirmaet GFK afslører nemlig, at salget i første halvår af i år er eksploderet, selvom det typisk er netop efteråret og vinteren, at salget er godt.

Sammenlignet med samme periode året før er salget vokset 18,9 procent. Og det er primært de trådløse hovedtelefoner, som forbrugerne kaster sig over.

Har du købt ny hovedtelefon i år? Ja Nej Har du købt ny hovedtelefon i år? 0 % Ja 0 % Nej Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Private data fra 130 millioner hotelgæster sat til salg

Upraktisk adapter

Forklaringen skal primært findes i, at først Apple og senere andre mobilproducenter det seneste år har valgt at droppe det traditionelle hovedtelefonstik.

Det er sket til stor frustration for mange brugere, fordi de nu skal bruge en upraktisk adapter, hvis de vil tilslutte deres nuværende hovedtelefoner til den nye smartphone.

I stedet har mange valgt alternativet, nemlig at købe en ny hovedtelefon. Og det mærker man tydeligt hos blandt andet Bang & Olufsen.

- Det har været afgørende for efterspørgslen, at Apple fjernede det analoge hovedtelefonstik.

- De var helt sikkert foregangsmænd på det område. Det har virkelig gjort en forskel for markedet, vurderer Dorte Vestergaard, der er Head of Category hos Bang & Olufsen.

Danske Jabra er et af firmaerne, der har haft stor succes. Blandt andet med sin nye serie af in-ear-hovedtelefoner, der er bygget til et aktivt liv med masser af fugt, støv og vand. Pr-foto

Se også: Jabras fornemmelse for lyd giver Apple kamp til stregen

Apple styrker interessen

Også hos et andet dansk lydfirma, Jabra, har man haft meget travlt i 2018:

- Der er sket en fantastisk udvikling de seneste ti år, hvor Apple og andre mobilproducenter har været med til at få brugerne til at forstå værdien af et godt headset.

- Da Apple gik ind på markedet for trådløse headsets, købte Beats og samtidig fjernede hovedtelefonstikket, steg interessen for at købe en trådløs hovedtelefon kun yderligere, siger Bjørn Ekner, der er ansvarlig for produktmarketing hos Jabra.

Det skal du jagte Når du går på jagt efter en trådløs hovedtelefon, bør du kigge efter flere ting: Enheden skal kunne oplades med USB-C, ligesom batteritiden skal være mindst otte timer, men gerne mere. Gå også efter en hovedtelefon, der nemt kan opdateres via en app på din mobil.

Kvalitet sælger

En anden forklaring på det stigende salg er, at udvalget af hovedtelefoner og kvaliteten af dem er stigende:

- Vi oplever en stor interesse for B&O’s trådløse enheder, fordi forbrugerne efterspørger den kombination af lyd, design og håndværk, som kendetegner vores produkter.

- Der er også en stigende interesse for at eje høretelefoner, der passer til løb, rejser eller en personlig stil, siger Dorte Vestergaard.

Bang & Olufsen satser også hårdt på de trådløse hovedtelefoner. Her er det seneste nyhed Beoplay E6. Pr-foto

Se også: Test: B&O Play har poleret sine dyreste hovedtelefoner bedre

Samtalekvalitet vigtig

Hos Jabra efterspørger kunderne ligeledes noget helt særligt.

- Vores kernekompetence har altid har været kommunikation via et headset. Og de seneste år er interessen for at lytte musik og anden lyd på headsettet vokset, mens behovet for, at man kan få en ordentligt lydkvalitet, er bevaret, mener Bjørn Ekner.

Se også: Slut med alt-er-gratis: Nu vil YouTube have penge af dig

5 gode råd 1 Android eller iPhone: Hvis du vil styre din hovedtelefon med knappen på ledningen, skal du tjekke, om den passer til din telefon. Android-telefoner og iPhone bruger nemlig forskellige stik. 2 Støjreduktion: Det er en smart funktion, men det gør også hovedtelefonen dyrere. Test funktionen, før du køber. Nogle brugere vil opleve et ubehageligt tryk i ørerne og derfor aldrig bruge funktionen. 3 Klemmer de: Komfort kan gøre hele forskellen – prøv derfor den hovedtelefon, du vil købe, grundigt. 4 Ørerne er forskellige: Køber du in-ear-hovedtelefoner, så vær opmærksom på, at dit højre og venstre øre kan være forskellige. Forsøg dig frem med de forskellige øredutter, der følger med. 5 Køb gode øredutter: Du kan hæve kvaliteten på in-ear-hovedtelefoner ved at købe et sæt gode øredutter. De koster typisk omkring 100 kroner.

Hvad skal du kigge efter, når du vælger ny hovedtelefon? Frederik Jørgensen fra AIAIAI giver sine råd her. Videoreportage: Jakob Jørgensen