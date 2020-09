Apple-event: Som at se maling tørre

’Steve Jobs ville vende sig i graven’.

Ovenstående modtog jeg tirsdag aften fra en ellers begejstret Apple-fan og kollega, der som jeg kæmpede sig igennem Apples event. Man kunne næsten høre hans højlydte og skuffede suk i sms-beskeden.

Og selvom det på forhånd stod rimeligt klart, at Apple holder årets mest ventede nyhed, iPhone 12, tilbage, kneb det virkeligt med at blive begejstret. Det skulle da lige være for, at man fra onsdag gratis kan hente årets nye software til blandt andet sin iPhone (iOS 14, red.), Mac og andre Apple-enheder.

Værd at vide om Watch SE Uret er det billigste nogensinde og har derfor færre funktioner end fx Series 6, men flere end det nuværende Series 3, som fortsat sælges. Det skal det koste: Koster fra 2299 kroner (uden mobil adgang) og fra 2699 kroner med. Kan købes fra: Kan bestilles i dag og leveres fra på fredag. Vis mere Luk

Apple bygger om: Her er alle nyhederne

Innovationen der blev væk

Netop Steve Jobs var manden, der kunne skabe magi fra scenen med afsløringer af innovative produkter, som ingen havde set komme eller kunne producere bedre.

Den tid er definitivt forbi for Apple, hvis man skal bedømme ud fra aftenens event.

Her blev der ganske vist præsenteret et opdateret Apple Watch Series 6, der kan måle iltmætningen. Det er en funktion, som både kan bruges til at forebygge sygdom og overvåge helbredet hos dets ejer.

Men reelt er der tale om en minimal forbedring af et ur, der allerede i Series 4 dækker behovene for flertallet af dem, der kunne overveje at købe et digitalt urværk fra Apple.

Heller ikke det billigere Apple Watch SE er i vores bog mere end en finpudsning af en produktserie, der primært skal sende nogle flere kroner i kassen hos den amerikanske techgigant.

Foto: Ritzau Scanpix

Værd at vide om Series 6 Det dyreste ur i serien. Har netop fået flere farver og en funktion, der gør det muligt på blot 15 sekunder at måle iltmætningen i dit blod. Ifølge Apple sker målingen ved at vurdere farven på blodet, hvilket viser, hvor god iltmætning du har. Det skal det koste: Fra 3299 kroner (uden mobil adgang) og fra 4099 kroner med. Kan købes fra: Kan bestilles i dag og leveres fra på fredag. Vis mere Luk

Som at skifte hjul på bilen

Innovationen stod heller ikke i kø, da aftenens anden ’hovedperson’ indtog scenen. Det var en række af nye versioner af de populære iPads, som Apple har solgt imponerende 500 millioner enheder af på 10 år.

For selvom amerikanerne er eksperter i at pakke ’små skridt på stedet’ ind i store ord, svarer de nye produkter til at sætte nye hjul på din gamle bil.

Det ser godt ud, men du kører fint videre med det, du har. Og det gælder i særdeleshed de nye iPads.

Foto: Apple/Ritzau Scanpix

Værd at vide om iPads Både grundmodellen, iPad i 8. generation, og iPad Air får nu en opgradering. Mest markant er forandringerne i iPad Air, der får et design, som minder om iPad Pro, men uden de helt tynde kanter som denne model har. Det skal de koste: Fra 4999 kroner for en iPad Air og fra 2799 kroner for iPad 8. gen. Kan købes fra: iPad 8. gen. leveres fra på fredag, men kan bestilles i dag. iPad Air sælges først i løbet af oktober. Vis mere Luk

Behold bare dit ur og iPad

Hvis du allerede ejer en velfungerende iPad, er der absolut ingen grund til at gribe ud efter computeren og bestille en ny.

Det gælder også Apple-urene. Ejer du et ur, du er godt tilfreds med, kan du fint vente med et køb. Forbedringerne i Series 6 er så små, at den bedste forretning er at holde fast i dit Series 4 eller 5 ur.

Foto: Apple/Ritzau Scanpix

Ny tjeneste på vej

Apple One er en ny tjeneste, der gør det muligt at købe Apples musik-, spil- og tv-tjenester i en samlet pakke.

Der følger 50 gigabyte iCloud-plads med det individuelle abonnement til 135 kroner om måneden og 200 gigabyte plads i familiepakken til 185 kroner om måneden.