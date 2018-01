Apple giver dig magten tilbage: Slut med at gøre din iPhone langsom

Kommende opdatering gør det muligt at forhindre Apple i at gøre din iPhone langsom - men firmaet fraråder, at du gør det

Når Apple i næste måned udsender en opdatering til iOS 11, giver den magten tilbage til brugerne.

I dag gør Apple nemlig automatisk telefoner, der har et ældre batteri, langsommere. Men hvis brugerne vil leve med risikoen for, at deres telefoner spontant bryder ned, kan de fra næste måned slå begrænsningen fra.

Opdateringen giver også brugerne et mere præcist billede af, hvordan batteriet i deres iPhone har det.

Cook: Beklager dybt

Ifølge Tim Cook, der er chef for Apple, fraråder firmaet dog, at man gør det.

Begrænsningen, som firmaet i hemmelighed indførte, er nemlig lavet for at beskytte telefoner med dårlige batterier. Han beklager dog, at Apple har været så ringe til at informere kunderne om begrænsningen:

- Måske har vi ikke været helt klare omkring det, siger han til ABC News.

- Vi beklager dybt, hvis nogen tænker, at vi havde andre motivationer end at hjælpe kunderne.

Apple: Også danske kunder får billigt batteriskifte

Tim Cook forsikrer, at Apple alene har gjort ældre iPhones langsomme for at beskytte kunderne. Foto: Andy Barron/AP

Sagsøgt 45 gange

Det er dog langt fra alle kunder, der tror på den forklaring.

Konsekvensen er, at Apple er blevet sagsøgt mindst 45 gange, siden det kom frem, at ældre telefoner i hemmelighed gøres langsommere.

Apple har også følt sig tvunget til at sænke prisen markant på et batteriskifte i hele 2018.

