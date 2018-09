Apple gør livet dyrt og upraktisk for alle mobilkunder

Hvis verdens mobilmarked var en jungle, ville Apple være elefanten og alle andre de små dyr på skovbunden, der flytter fødderne, når Apple bevæger sig.

Og det er både mobilproducenterne, men særligt de almindelige mobilkunder, der i disse år mærker Apple-effekten på en både dyr og upraktisk måde.

OnePlus dropper hovedtelefonstik

Så sent som i denne uge, meldte kinesiske OnePlus ud, at firmaets kommende smartphone mister sit hovedtelefonstik.

OnePlus har ellers råbt meget højt om, at kunderne vil have et hovedtelefonstik i stedet for en bøvlet adapter eller kravet om at købe en dyrere hovedtelefon.

Men råberiet var tilsyneladende hule ord. For nu lyder svaret, at 'tiden er moden', og at 'data viser, at kunderne er parate til at droppe hovedtelefonstikket'.

Den lader vi lige stå et øjeblik...

You have headphones. The #OnePlus3 has a headphone jack. It’s not rocket science ;) pic.twitter.com/jdfZWlfMMi — OnePlus (@oneplus) 7. september 2016

Sådan har OnePlus tidligere markedsført, hvorfor hovedtelefonstikket var det rigtige valg.

Lod Apple tage alle huggene

En anden og mere troværdig forklaring er, at Apple allerede har taget de fleste hug, når OnePlus, Huawei og andre følger i slipstrømmen og træffer en upopulær, men lukrativ beslutning for sig selv.

Senest har Apple helt fjernet adapteren fra salgskassen, mens flere mobilproducenter ikke lægger et headset med i kassen.

Forbrugerne tvinges derfor til at købe trådløse hovedtelefoner, som mobilindustrien - læs her særligt Apple med deres iPods - har en økonomisk interesse i at få solgt.

Prisniveauet løftet

Det har også været dyrt for kunderne, at Apple sidste år med iPhone X brød den magiske prisgrænse på 10.000 kroner for en smartphone, som i denne uge blev hævet til 13.000 kroner for XS Max.

For nu er det ikke alene dem, der har råd til de dyreste telefoner, der skal betale højere priser. Det skal resten af kunderne også.

Og her er det igen firmaer som Samsung, Huawei og OnePlus, der langsomt men sikkert hæver priserne for deres produkter i den takt, Apple løfter deres prisniveau. Igen til stor ugunst for kunderne, men til glæde for producenternes bundlinje.

Farvel til billigere modeller

Og det slutter tilsyneladende ikke her. I forbindelse med lanceringen af den nye iPhone XS, XS Max og XR forsvandt de billigste iPhones nemlig fra markedet.

Væk er iPhone SE og iPhone 6S, hvilket kan få andre producenter til at gøre det samme på de mest attraktive markeder i Europa, Asien og USA: fjerne de billigste mobiltelefoner fra sortimentet til fordel for en højere startpris på produkterne.

