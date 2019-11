Apple løser stort problem

Bærbar computer får endelig et tastatur, der virker - det var også på tide, når man kigger på prisen

Det virker måske som et lidt skævt sted at begynde denne historie med tastaturet, når den virkelige nyhed fra Apple i dag er, at MacBook Pro nu sælges med en 16 tommers skærm.

Men netop tastaturet har de seneste år været en digital akilleshæl for den amerikanske gigant og ikke mindst for kunderne.

I 2015 erstattede Apple den type af keyboard, som resten af industrien og Apple selv længe havde brugt. I stedet blevet det erstattet med et såkaldt 'sommerfugle-design', der snart gav brugerne store problemer.

For selvom keyboardet var fladere og tynde end nogensinde før, så satte tasterne sig fast. Også forfatteren til denne artikel har oplevet og oplever fortsat problemer med taster på MacBook Pro-bærbare, som bliver 'stive' eller sætter sig helt fast.

Selvom den nye MacBook Pro er på hele 16 tommer, er det lykkedes Apple at holde størrelsen nede ved at lade displayet gå næsten ud til kanterne. Foto: Apple

Keyboard plagede kunderne

Det tog lang tid, før Apple erkendte, at noget var helt galt. Det skete ved, at man gratis udskiftede keyboards på en række af modeller. Men ikke mindst ved at bygge designet om.

I dag er MacBook Pro med 16 tommers-skærmen så lanceret med et 'New Magic Keyboard'.

Dermed går Apple tilbage til større og mere solide taster, hvilket må siges at ligne et fremskridt. Det må i hvert fald komme an på en prøve.

Det skal den koste

Modellen har smallere kanter i displayet, der gør det muligt at holde computerens størrelse nede. Og det er muligt at udstyre den bærbare computer med langt flere kræfter, end de fleste har brug for.

Således kan man købe (dyre!) udgaver med op til 64 GB RAM og 8 terabyte intern lagerplads. Ifølge Apple er batteriet uanset specifikationer forbedret, ligesom det nye tastatur har fået en fysisk escape-knap og en fysisk Touch ID-powerknap. Der er dog fortsat indbygget Touch Bar i toppen af tastaturet.

Og hvad med prisen? Jo, den begynder i Danmark ved 21.499 kroner. Køber man modellen med de bedste specifikationer, er prisen over 53.000 kroner.

Alle modeller kan købes fra i dag.

