Apple: Opdatér nu

Kort tid efter Apple udsendte sin seneste version af det mobile styresystem kaldet iOS 13.5, har techgiganten nu rettet flere alvorlige fejl i softwaren og lavet en ny version kaldet iOS 13.5.1.

Versionen er netop blevet frigivet, og den anbefaler Apple alle brugere - som har en enhed, der understøttes af iOS 13 - at opdatere til.

Der er samtidig frigivet en ny version af styresystemet til iPads kaldet iPadOS 13.5.1, som ligeledes anbefales til alle relevante brugere. Og til Apple Watch kaldet watchOS 6.2.6.

Omgår sikkerheden

En af de alvorligste fejl er, at det på grund af et sikkerhedshul i softwaren har været muligt at lave et såkaldt jailbreak af nyere iPhones.

Det betyder, at man har kunne omgå sikkerheden i telefonen og installere software, der potentielt kan være ødelæggende for brugeren.

Ved at opdatere til iOS 13.5.1 lukkes hullet.

Folkesport for nørder

At jailbreake er en 'sport' blandt tech nørder, der er trætte af, at Apple indhegner og beskytter sine enheder, så det normalt ikke er muligt at lægge software på, som ikke er godkendt af Apple.

Men for den almindelige bruger er jailbreaking normalt ikke relevant og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis andre forsøger at få uautoriseret adgang til dine enheder via et jailbreaket program.

Du kan hente iOS 13.5.1 via Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering.

