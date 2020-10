Apple overrasker

Med priser fra 6199 kroner til 12.399 kroner er der noget for enhver smag og pengepung i den nye iPhone 12-serie, der blev præsenteret tirsdag aften.

Som Ekstra Bladet allerede tidligt på dagen kunne fortælle, består den nye serie af fire modeller: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max. De nye telefoner understøtter alle 5G-mobilnetværket.

Udover telefonen følger alene dette USB-C til Lightning-kabel med i salgskassen. Lader og hovedtelefon er fjernet. Foto: Apple

Fjerner laderen

På papiret holder de nye telefoner prisniveauet fra den forrige iPhone 11-serie, men der mangler noget i salgskasserne.

Både laderen og hovedtelefonen er nemlig pillet ud. Og hvis du ikke ejer en USB-C-lader, som det medfølgende ladekabel kræver, skal du investere i en lader.

Ifølge Apple sker det dog ikke for, at firmaet skal tjene flere penge, men alene fordi man vil ’spare’ miljøet for affald. Til gengæld kan du så glæde dig over, at den mindste interne lagerplads nu er på 128 gigabyte og ikke som tidligere 64 gigabyte.

En nyhed i iPhone 12-serien er funktionen Mag Safe, der med magneter gør det nemt at sætte et etui på telefonen eller at oplade den trådløst. Foto: Apple

Magnet i ryggen

En interessant nyhed er Mag Safe, som kendere af Apple kan huske fra ladekablet til lidt ældre Mac-computere.

På de nye iPhones sidder der i stedet magneter i ryggen af telefonerne, som gør det muligt meget nemmere at tilslutte dem til en trådløs lader. Magneterne kan også bruges til en række af nye covers, som bruger magneterne til at sidde fast på telefonen med.

Designet er som ventet fladt og inspireret af nogle af de første iPhones. Foto: Apple

Får keramisk skjold

Den mest nyttige forbedring i iPhone 12-serien er det forstærkede OLED-display, som sidder i samtlige modeller.

Ifølge Apple har man brugt en helt ny teknologi kaldet et keramisk skjold, der angiveligt gør displayet op til fire gange stærkere end tidligere.

Det gør det derfor betydeligt sværere at ødelægge glasset for eksempel ved et fald, hvilket mange sikkert vil glæde sig over.

