Apple sagsøgt af rival

Teknologi-giganten Apple er blevet sagsøgt at firmaet Cydia.

Det skriver Reuters.

Søgsmålet kommer, efter Cydia mener, at Apples App Store er et uretfærdigt monopol, og at Apple 'ulovligt har smadret al konkurrence.'

iPhone Mini og Pro Max: Værd at vente på

Da App Store er den eneste lovlige vej til at få apps ned på en iPhone, mener Cydia, at giganten har frataget kunderne rettighederne til at vælge andre distributører.

Sagen er blevet indleveret i Oakland i staten Californien, hvor en føderal domstol skal afgøre udfaldet.

Trist besked til 600 kunder: Ingen iPad til dig

Konkurs

Cydia er selv en platform, hvor man kan downloade apps fra, men nærmer sig nu konkurs. Ifølge Reuters på grund af Apples monopol.

I en mail til Reuters forklarer Apple, at man nu vil gennemgå søgsmålet, men at de ikke har monopol på markedet. De forklarer videre, at man på grund af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler, at man ikke 'jailbreaker' sin telefon, så man kan hente apps fra eksempelvis Cydia.

Cydia bliver ved retssagen repræsenteret af advokatfirmaet Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, der også stødte sammen med Apple i en patentsag mod Samsung.

I august blev Apple sagsøgt af Epic Games, da spillet Fortnite blev fjernet fra App Store.

Den sag skal for retten i maj 2021.

Kom ud i går: Ventetid eksploderet

Apples spin om miljø fældet

Her bor markerne på loftet