Apple slår til igen: Blokerer Google for at bryde aftale

Det er en blanding af holdninger og forretning, der nu får Apple til at affyre endnu et skud i krigen mod Facebook og senest Google.

Det er nemlig en god forretning for Apple at have de helt rigtige holdninger i spørgsmålet om brugernes privatliv. På den måde kan man vise brugerne af Apples produkter, at man gør noget ekstraordinært for at beskytte dem mod 'onde kræfter' som for eksempel Facebook.

At Apples ledelse og kultur samtidig er fokuseret på, at man alene lever af at sælge et fysisk produkt og ikke som Facebook af groft at udnytte brugernes data, er også en del af forklaringen.

Under it-messen CES i Las Vegas i år havde Apple således købt og bemalet siden af et helt hotel med det klare budskab om, at de data, du lægger på en iPhone, bliver på en iPhone.

I denne uge løb firmaet dog ind i problemer, da det viste sig, at det ikke helt holdt vand. Et kæmpe hul i sikkerheden bag chatprogrammet Facetime viste sig nemlig at give andre mulighed for at lytte med på fremmedes enheder, uden at de vidste det.

Fejlen er Apple nu i gang med at rette.