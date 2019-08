Apple stopper uhyggelig praksis

Ekspert i dataetik: Koster på tilliden

Man kunne forleden næsten høre det kollektive, dybe suk fra den teknologiske elite af milliardærer i Silicon Valley:

'Hvornår forstår du - 'vores produkt' - at det er helt normalt, at vi - eliten - følger med i alt, du foretager dig? Det er jo netop vores forretning.'

Ovenstående er naturligvis tabloid ironi. Men det er sagen, der udløste det mentale suk hos verdens største overvågningsgiganter, ikke.

Den belgiske pendant til DR, VRT, har nemlig afsløret, hvordan Google indsamler og lader deres medarbejdere lytte med på de optagelser, som stemmetjenesten Google Assistent laver.

Tillid forsvinder

Problemet for Google er, at optagelserne ikke alene dækker de kommandoer, du selv giver med et 'OK Google'. Op mod hver 10. optagelse sker ved en fejl, viser afsløringen fra VRK.

Og så er det pludselig stumper fra dybt private samtaler og ikke ønsket om at sætte en timer eller få spillet et stykke musik, som Google og deres ansatte har adgang til.

Ifølge Google er formålet med at lytte til optagelserne ganske harmløst. Nemlig at forbedre stemmetjenesten så den udfører kommandoerne mere korrekt og ikke går i gang med at optage ting, der aldrig skulle være optaget.

Men selvom den forklaring ifølge dataetisk rådgiver Pernille Tranberg fra tænketanken Dataethics er troværdig, hæver sagen ikke tilliden til Google og lignende datafirmaer.

- Det overordnede problem ligger i, at rigtig mange mennesker ikke har tillid til Google længere, og at tilliden er faldende, siger Pernille Tranberg til Ritzau.

- Vi vænner os simpelthen til, at det er okay at leve i sådan et samfund. Så mister vi vores privatliv.

Smitter af herhjemme

Og hun kan godt forstå, hvis brugerne mister tilliden. Især fordi mange gang på gang bliver mødt af reklamer, der er så målrettede, at man tror, firmaerne har lyttet med under en frisk samtale med familie og venner.

- Personligt tror jeg egentlig ikke, at de optager hele tiden - det er alt for besværligt. Det er heller ikke blevet videnskabeligt bevist, at de gør, siger rådgiveren.

- Problemet er den faldende digitale tillid, og den smitter også af på alle mulige danske virksomheder, som ønsker at være åbne omkring deres brug af data. Det handler om at have en sfære, hvor vi kan være i fred, mener Pernille Transborg.

Google gemmer alle lydbider, der optages på Google Assistent, medmindre brugerne sletter dem eller slår arkivering fra. Det bliver til mange millioner timers optagelser. Men ifølge Google er det blot 0,2 procent af alt, som ansatte lytter på.