Apple til skattevæsenet: Ejendomme til milliarder er 1300 kroner værd

Bruger formuer på at klage skatteregningen ned til ingenting - vi betaler, hvad vi skal, er techgigantens forsvar

Mere end seks milliarder kroner? Eller blot en 'tusse' plus det løse?

Ifølge Apple er svaret til firmaets lokale skattemyndigheder i USA, at ejendomme, som firmaet ejer i hjembyen Cupertino, blot er 1300 kroner værd, selv om skattemyndighederne vurderer værdien til 6,5 milliarder kroner.

I et andet tilfælde mener myndighederne, at Apple skal betale ejendomsskat af 2,5 milliarder kroner. Igen lyder svaret fra Apples advokater: ejendommene er blot 200 dollars eller 1300 danske kroner værd.

Jagter 0 procent i skat

Ifølge en kulegravende artikel i San Francisco Chronicle er de to sager ikke alene. Apple tegner sig nemlig for flere end 400 klager over ejendomsvurderinger på mere end 55 milliarder kroner.

For lige så gode som Apple er til at producere billigt og sælge sine gadgets dyrt, lige så store eksperter er firmaet og ikke mindst dens hær af advokater i at klage skattevæsenet i knæ.

Apple har vist lignende evner i Europa og andre dele af verden til at udtænke skattefinter, der i nogle tilfælde bringer skatteprocenten faretruende tæt på 0 procent.

Men i EU er firmaet imidlertid faldet i sit eget skattespin og blev i 2016 tvunget til at efterbetale næsten 100 milliarder kroner, som firmaet har fået i ulovlig skatterabat i Irland.

Eksperter i at klage

Og Apple er ikke alene om at presse både sine hjemlige skattemyndigheder og de mange lande, techgiganten handler i. Det samme er Google, Amazon og Facebook berygtet for.

Men i dette og lignende tilfælde er svaret hver gang: vi gør ikke noget ulovligt. Vi betaler, det vi skal, i de lande, vi handler i.

Den udtalelse møder dog skepsis i USA:

- Disse megafirmaer har enorme ressourcer og penge til at slide myndighederne ned.

- De får deres skatteregning sænket ved at blive ved med at klage, klage og klage, siger Gus Kramer, der er vurderingsmand hos skatteenheden i Contra Costa County, til San Francisco Chronicle.

