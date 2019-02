Apple: Vi har fundet fejlen i FaceTime

Lover at opdatering er klar i næste uge

En fejl, der gjorde det muligt at aflytte andre via beskedtjenesten FaceTime, er nu fundet og rettet.

'Vi har fjernet sikkerhedshullet i gruppefunktionen i FaceTime,' skriver Apple i en udtalelse om sagen.

'Vi beklager dybt over for de kunder, der har været berørt. Og alle, der har været bekymret for denne sikkerhedsfejl.

'Vi takker for jeres tålmodighed, indtil vi er færdige.'

Stor iPhone-fejl giver mulighed for at aflytte folk

Opdatering i næste uge

Ifølge Apple sendes der i næste uge en opdatering ud til brugernes mobile enheder og computere, som sikrer, at FaceTime igen kan bruges til gruppesamtaler.

Opdateringen skulle ellers have været klar i denne uge, og fejlen har ført til voldsom kritik af Apples evne til at beskytte brugernes privatliv ordentligt.

Samtidig lover firmaet, at man fremover vil være bedre til at lytte til kunderne, når de forsøger at fortælle firmaet om fejl som den, der ramte FaceTime.

Det viste sig nemlig, at Apple kunne have grebet tidligere ind, hvis de havde lyttet til 14-årige Grant Thompson og hans familie.

Se også: Apple slår til igen: Blokerer Google for at bryde aftale

Mur af ligegyldighed

Familien forsøgte forgæves at trænge igennem til Apple, da de opdagede, at FaceTime kunne misbruges. Men de blev mødt af en mur af bureaukrati og ligegyldighed, da de rapporterede fejlen flere dage før, at den blev offentligt kendt.

'Vi vil forbedre processen, når vi modtager og reagerer på denne typer af sager, så de rigtige mennesker får besked hurtigt muligt,' lover Apple nu.

'Vi er ekstremt seriøse om sikkerheden i vores produkter.'

Se også: Åben krig om privatliv: Apple skærer benene af Facebook