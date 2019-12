Apple vil ændre din iPhone totalt

Hvis nogen gør det, så er det Apple.

Det var netop Apple, der til brugernes raseri fjernede det normale hovedtelefonstik og tvang millioner til at bruge en adapter eller gå over til de dyre trådløse hovedtelefoner, som firmaet alene i år ventes at sælge mindst 60 millioner af.

Og ifølge den anerkendte Apple-analytiker Ming-Chi Kuo er firmaet på vej til at gentage kunststykket og vil snart ændre iPhonen fundamentalt.

Allerede fra 2021 vurderer han nemlig, at Apple kan være klar med modeller, der slet ingen stik har. Konsekvensen er, at du skal erstatte den nuværende ledning med en trådløs oplader.

Apple er eksperter i at præsentere tilbageskridt for forbrugerne som en revolution. Det gjorde firmaet også i 2015, den den nye iPhone 7 mistede det normale hovedtelefonstik. Siden er adapteren, man ser på billedet, i øvrigt blevet ekstraudstyr, som du skal betale 79 kroner for. Foto: Marcio Jose Sanchez/Ritzau Scanpix

Dyrt for dig

Allerede i dag er teknologien til trådløs opladning indbygget i de nyeste iPhones fra Apple. Men indtil videre går det slet ikke så stærkt som at oplade med en ledning.

Og umiddelbart virker en 100 procent port-fri mobiltelefon da også mest af alt som en god drøm for Apple - og en dyr løsning for dig som bruger.

Du bliver nemlig nødt til at investere i en trådløs lader, som du ikke skal forvente, at Apple lægger med i salgskassen.

Det bliver også sværere, hvis ikke umuligt at overføre mange filer som billeder og video fra din enhed, uden at du igen skal betale for lagerplads i skyen til at lave overførslen.

Derimod kan brugerne glæde sig over, at det bliver muligt at sikre enheden 100 procent mod skidt, fugt og vand, når firmaet også ventes at gå over til alene at have telefoner med eSIM indbygget, så der heller ikke er brug for en skuffe til et fysisk simkort.

Apples nyere iPhones - her iPhone 8 - kan allerede i dag oplades trådløst. Foto: Mark Lennihan/Ritzau Scanpix

Forgyldes af tjenester og udstyr

Apple forsøgte for et par år siden at bygge sin egen trådløse lader kaldet AirPower. Men produktet, der ellers var blevet vist officielt frem, måtte opgives efter meget lang ventetid.

Enheden blev ganske enkelt for varm og var ifølge Apple ikke god nok til at oplade de op til tre enheder på samme tid, som den var bygget til: en iPhone, et Apple Watch og AirPods med et etui, der kan oplades trådløst.

Tjenesten til at overføre store mængder af filer har Apple derimod klar i form af iCloud. Og det er blot en af flere tjenester, som firmaet i dag tjener gode penge på. Fremover ventes indtjeningen fra både tjenester og ekstraudstyr som trådløse ladere således at forgyldte firmaet.

