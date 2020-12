Apples spin om miljø fældet

Vi gør det for miljøets skyld.

Det var forklaringen - eller skal vi ikke bare kaldet det spinnet - som Apple brugte, da man fjernede både lader og hovedtelefon i de nye og stadig ganske dyre iPhone 12-modeller.

På papiret lyder det da også fint, hvis det ikke lige var fordi, at mange slet ikke har den USB-C til Lightning-lader, der kræves for at få den optimale ladning af sin nye telefon. Og det slår da også igennem de tal, som techmediet MereMobil.dk netop har gravet frem.

Gamle ladere er for svage

Flere store forhandlere bekræfter i dag, at salget af Apples ladere er mangedoblet.

Både fordi laderen mangler i salgskassen, men også fordi man slet ikke kan bruge sin gamle 5 watts lader, hvis man effektivt vil udnytte muligheden for trådløst at lade telefonerne trådløst med den magnetiske MagSafe-ladeplade.

Den har nemlig brug for en 20 watts lader, som de færreste indtil nu har ejet. Og ærgerligt for dig - men heldigt for Apple - så følger der heller ikke en 20 watts lader med MagSafe. Kun selve ladepladen og en kort ledning.

Så meget for miljøet. Men alle fravalgene får i hvert fald bjerget af penge til at vokse yderligere hos Apple.

