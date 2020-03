Apples ure går i blodet

Der er ingen tvivl om, at Apple satser på at være de førende på smartwatch-markedet med Apple Watch.

Senest kom de med EKG-funktionen, hvilket har været en stor succes. Nu ser det ud til, at der er mulighed for at måle iltprocenten i blodet, hvis man skal tro hjemmesiden 9to5Mac, der har spottet nogle ting i koden til iOS 14, skriver MereMobil.dk.

Normalt skal iltmætningen helst være på mellem 95 og 100 procent. Er den være lavere end 80 procent, kan det gå ud over både hjerne og hjerte. Derfor er der også være risiko for åndedrætsbesvær eller i værste fald hjertestop på grund af dette.

Ud fra de oplysninger, der indtil videre er kommet frem, er det uvist, om funktionen kun virker på et nyt og kommende Apple Watch - eller det er softwaren, der gør det hele. 9to5Mac spekulerer dog på, at pulsmåleren i de nuværende modeller kan være i stand til at foretage denne iltmåling.

Artiklen er lavet i samarbejde med MereMobil.dk

Ifølge techmediet arbejder Apple samtidig på en ny funktion, hvor brugeren bliver advaret, hvis iltmætningen er for lav.

Apple har på nuværende tidspunkt ikke kommenteret på rygterne.

iOS 14 ventes at blive offentliggjort til efteråret, men allerede i løbet af sommeren plejer Apple at udsende betaversionerne til offentligheden, samt give sneak-peaks på kommende funktioner.

