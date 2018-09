Dansk app kan læse Netflix op for ordblinde

De bedste ideer får man ofte, når et behov opstår i ens eget liv.

Det kan være behovet for et socialt netværk, nemmere adgang til at læse tilbudsaviser på nettet eller måske at give andre en større livskvalitet.

Mor læste op

Det sidste er grunden til, at to unge iværksættere fik ideen til at bygge en dansk app, der kan læse underteksterne op for ordblinde og andre, der har svært ved at følge med i film.

- Det begyndte med min lillebror, der er ordblind. Vi har set mange film derhjemme, hvor min mor måtte læse underteksterne op for ham, fortæller Alexander Jensen, der har lavet appen SubReader sammen med sin skolekammerat Anders Bredgaard Thuesen.

- Når man ser Ringenes Herre tre timer i streg, er det jo ikke super fedt længere, at ens mor skal læse højt for alle.

- Det betød jo også, at min lillebror ikke gik i biografen med vennerne eller til filmaftener, fordi han fik ikke noget ud af det.

Alexander Jensen (t.v.) og Anders Bredgaard Thuesen begyndte som iværksættere allerede i folkeskolen. Nu har de to 20-årige udviklet en prisvindende app, der kan give ordblinde en større livskvalitet. Pr-foto

Mobil læser op

Allerede i folkeskolen fik makkerparret ideen til at løse problemet med teknologien, som nu findes i en række af biografer landet over, men også kan bruges derhjemme, når man ser Netflix, HBO og ViaPlay.

Ved streaming kræver løsningen indtil videre, at du ser indhold fra for eksempel Netflix på en computer. Appen på mobiltelefonen står så for at læse underteksterne højt, mens filmens lyd kommer fra computeren.

I biografen virker løsningen ved, at man på stedet scanner en QR-kode med sin telefon, hvorefter man via telefonen får læst underteksten op på dansk i det ene øre, mens man hører lyden fra filmen med det andet.

Det koster det Det er gratis at bruge SubReader i de biografer, der i dag tilbyder muligheden. Vil du bruge teknologien til at læse undertekster fra streamingtjenester, koster det et abonnement på 79 kroner om måneden. Og du kan kun se indholdet fra en computer.

Svært at følge tempoet

Hos Ordblindeforeningen er man begejstret over de nye muligheder:

- Der er mange ordblinde, der godt kan læse underteksterne, men ikke kan nå det. Det går så stærkt i en film, at de ikke kan følge med. Og selv hvis man kunne følge med, mister man måske nogle ord, man ikke forstår, men som giver mening i netop den scene, siger Christian Bock, der er næstformand i Ordblindeforeningen.

- Jeg har selv været inde og se en film i biografen på den måde. Det er første gang, hvor jeg kunne sige til mig selv, at jeg havde set en film.

Og han mener godt, at man som ordblind kan håndtere både at følge med i filmen og høre oplæsningen:

- De første minutter af filmen er der ofte totalt kaos i hjernen, fordi man ser både filmen, hører noget på engelsk og får læst underteksterne op på dansk.

- Men hjernen finder hurtigt ud af, hvordan man skal lytte.

Se mere om hvordan SubReader i praksis virker. Video: YouTube

