Kendt mobilproducent vil sælge fjernsyn

OnePlus TV er foreløbigt navnet på den serie af smart tv, som den kinesiske mobilproducent lancerer næste år.

Ifølge Pete Lau, der har været med til at stifte OnePlus, får det nye tv både en fremragende billed- og lyd kvalitet, men skal samtidig nemt kunne kobles til det smarte hjem.

Udmeldingen er overraskende i en branche, hvor for eksempel Apple - trods talrige rygter - har holdt sig fra at bygge et tv og i stedet lanceret en tv-boks kaldet Apple TV.

Dette er det tætteste, vi kommer på det nye smart tv fra OnePlus. Pr-foto

Ny telefon i næste måned

Men hvis OnePlus kan få succes med at trænge ind på markedet for mobiltelefoner, burde de også have en chance på tv-markedet. Hvordan og om det lykkes bliver vi klogere på i 2019.

Inden det sker, ventes en ny OnePlus med efternavnet 6T at komme på markedet i næste måned.

Det bliver i øvrigt uden det normale hovedtelefonstik og med en læser til fingeraftryk, som er begravet under displayet.

