Astronauter skriver historie

Det privatejede SpaceX og de to NASA-astronauter, Robert Behnken og Douglas Hurley, har netop lavet en historisk sammenkobling med Den Internationale Rumstation.

Lørdag blev SpaceX-raketten sendt i rummet sent dansk tid.

Se det historiske øjeblik her. Video: NASA

Og siden opsendelsen har rumkapslen med navnet Dragon bevæget sig ud i rummet for at møde rumstationen. Og det skete altså uden problemer for kort tid siden og endda lidt for den forventes ankomsttid.

Se eller gense opsendelsen fra lørdag her. Video: NASA

USA har sendt raket i rummet

Sikkerhed tager tid

Nu skal der gennemføres en række af tests og tjek, før astronauterne får lov til at åbne lugen og gå ombord på rumstationen.

Det sker for at sikre, at sammenkoblingen er perfekt, og man derfor kan åbne uden risiko for en dekompression.