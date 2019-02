Bærbare kan godt være spillemaskiner

ANMELDELSE: Asus ZenBook er en ultra-bærbar med egen grafikchip, men den står over for hård konkurrence

Der er mange 14-tommers maskiner på markedet lige nu. Og nu har Asus så lanceret endnu en model kaldet ZenBook 14 UX433FN.

Den moderne 14-tommers model svarer i fysisk størrelse til de nyere 13-tommers, men har nu betydeligt tyndere skærmkanter end tidligere.

Hvad der gør den nye Zenbook lidt mere unik er, at den på indersiden har sin egen grafikchip. Sådanne maskiner er der langt imellem, så vi tager altid et kig på dem, når de dukker op.

Men hvorfor er kompakte og ultraportable grafikchips så meget mere spændende end i bærbare uden? Først og fremmest fordi grafikchip giver dig mulighed for at spille enkle spil på farten, som du kan glemme alt om på de fleste andre bærbare computere, hvor processoren fungerer som en slags ‘fattigmands grafik.’

Ultraportable som ZenBook 14 med egen grafik er med andre ord et fleksibelt valg, der gør det muligt at bruge andet end kontorprogrammer og browse på nettet.

Spørgsmålet er så, om vi kan lide den så meget, at vi vil anbefale den til dig, der bruger din bærbare til både kontorarbejde og underholdning?

Det finder vi ud af i denne test, hvor Asus ZenBook er oppe imod hård konkurrence fra Huawei MateBook X Pro, der ligeledes har eget grafikkort og virkeligt har sat standarden for klassen.

Vi giver dog gerne den nye ZenBook en chance, og vi begynder med at tjekke, hvad der er ændret, siden vi havde dens forgænger til test.

Du skal fortsat pudse fedtfingre væk væk fra modellerne med en mørk overflade. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Er endelig blevet moderne

Nybegynderen har modtaget adskillige små, men nyttige justeringer i forhold til sidste års model. Først og fremmest er den 15 procent lettere og vejer nu kun 1,1 kilo. Den er også blevet fysisk mindre, fordi Asus har høvlet en halv centimeter væk i bredden og 2,6 centimeter i dybden.

Det er tydeligt, at rammen omkring panelet og især på undersiden er blevet slanket betydeligt siden sidst. Nu strækker skærmen sig næsten helt til kanterne, og maskinen ser langt mere moderne ud i forhold til sin forgænger, som vi klagede over så forældet ud allerede ved lanceringen.

Asus har også droppet den glaslignende og superblanke nanoskal på forsiden, der i stedet har fået en stærkere skal af ren aluminium. Fedtpletter bliver stadig siddende på alle modeller, der ikke har en lys finish, men problemet er reduceret, og det er ikke så svært som tidligere at holde computeren ren.

Når du åbner maskinen (med kun en finger, hvis du vil!), mødes du af et mere ensartet design. Først og fremmest fordi skærmen ikke længere synes at være taget fra en fem år gammel budgetmaskine.

Nu har den strammere rammer, der ligger på samme niveau som selve skærmpanelet, og ovenover finder vi en glasplade, der strækker sig helt til kanterne. Vi kan godt lide detaljen i højttalerne, der ligger gemt bag en strimmel af kontrastfarve.

Den nederste del af skærmen bruges nu til at løfte bunden lidt op fra skrivebordet, hvilket skal give bedre ventilation og bedre komfort, når du skriver, takket være den lille vinkel som tastaturet får.

Læseren til fingeraftryk er væk og erstattet af ansigtsscanning, der finder lige så smidigt sted via kameraet, så vi ser ikke noget problem i det valg.

Tastaturet er skrumpet, men fortsat ganske godt. Foto: Anders Brattensborg Smedstrud, Tek.no

Vi ønsker mere lys på skærmen

Noget, vi næsten ikke roser hoved konkurrenten MateBook X Pro nok for, er dens strålende displaypanel. Det er lyst, skarpt, har et 3:2 billedforhold og ikke mindst er det meget godt kalibreret, så det viser helt korrekte farver.

Asus har aldrig imponeret, især når det kommer til skærmkvalitet på bærbare computere. Og som forventet udmærker panelet på den nye ZenBook sig heller ikke særligt meget. For de fleste vil det blive opfattet som godt nok, men fagfolk, der arbejder med billedbehandling og lignende, bør afvise maskinen på grund af dens svage kalibrering.

Når det er sagt, er panelet skarpt og har de rigtige mættede farver. Vi tror også, at den antireflekterende belægning gør et godt stykke arbejde, men den er kun tilgængeligt på den model, vi testede, og som ikke har touchskærm.

Hvad vi for de fleste brugere virkelig savner her er højere lysstyrke. Panelet overstiger ikke 335 nits. Det er bedre end ‘industristandarden’ på 300 nits, men vi mener, ​​at premium bærbare computere skal have mindst 400 nits. Dette ville fjerne de sidste rester af refleksioner og øge læsbarheden tæt på store vinduer og lignende steder med stort lysindfald.

Designet er flot udført på computeren. Foto: Anders Brattensborg Smedstrud, Tek.no

Endnu et godt tastatur

ZenBook har gode taster med 1,4 millimeters vandring, der opleves som bløde og støjsvage, men ikke super hurtige til at skrive på. Piletasterne har stadig luft omkring sig, så de er nemme at føle sig frem til, men Asus har desværre takket være maskinens mindre design skrumpet Enter-kappen. Nu er den aflang og fylder kun en række i stedet for to, så mange vil nok ramme ved siden af i begyndelsen.

Med dette års model er vi glade for, at Asus lader dig vælge, om F-tasterne styrer traditionelle F1 til F12 funktioner eller fungerer til alternative funktioner. Hvis du ikke kan lide standardlayoutet, kan du ændre det ved samtidigt at trykke på Fn og Esc-tasterne.

Ellers er tasterne udstyret med hvide LED-lamper med tre intensitetsniveauer, der gør det muligt at bruge dem i alle former for lys.

Touchpaden er glat og god og har fuld kontrol over multifingerbevægelser som forstørrelse, rulning og panorering, men sammenlignet med både Apples MacBooks og Huawei's MateBook X Pro er den ikke præcis nok. Vi oplevede problemet, når vi prøvede at markere små detaljer i Photoshop eller ville flytte markøren mellem to bogstaver i en sætning i tekstprogrammet.

Så interaktionen er ligetil, men ikke helt perfekt. Hvad der virkelig er godt ved den nye ZenBook er batterilevetiden, som nu strækker sig over 10 og en halv time ved videovisning. Under normal brug kan du komfortabelt komme igennem en arbejdsdag på 7,5 timer.

Før vi går videre til maskinens ydelse, skal vi lige notere, at det her er en af de mindst støjsvage ZenBooks. Larmen er ikke ulidelig under belastning, men man kan høre den, og vi spekulerede derfor over, hvad der er sket med ydeevnen siden sidst, eftersom støjen er blevet lidt kraftigere, uden at temperaturen er blevet betydeligt lavere.

Sådan ser modellen ud fra siden. Foto: Anders Brattensborg Smedstrud, Tek.no

Det skal du vide om Asus ZenBook 14 (UX433FN) Skærm: 14 tommers IPS, 1920 x 1080 (16:9) Processor: Intel Core i7-8565U (4 kerner, 1,8 – 4.6 GHz, 15W) Grafik: Nvidia MX150/Intel UHD 620 Lagerhukommelse: 512 GB SSD (M. 2 PCIe) RAM: 16 GB (2133 MHz DDR3) Batteri: 50 Wh Vægt og mål: 1,1 kg, 1,59 x 31,9 x 19,9 cm (HxBxD) Porte: 1x USB-C 3.1, 1x USB 3.1, 1x USB 2, MicroUSB-hukommelsesport, HDMI, lydindgang Pris: 11.499 kroner Note: Findes også med den svagere i5-8250U-processor, 256 GB lagring og 8 GB RAM fra 8999 kroner

Ydelse overraskede

Overraskelsen er derfor stor, da vi finder ud af, at ydelsen faktisk er faldet i forhold til sidste års model, på trods af at processoren i nybegynderen i teorien skulle være mærkbart hurtigere. Den lavere processorhastighed er bekræftet i to forskellige måleprogrammer, og processoren er sandsynligvis også ansvarlig for at gøre den syntetiske 3DMark-måling værre end forventet.

Ved normale spil synes den lavere processorhastighed heldigvis ikke at have noget at sige. Vi noterer pæne 52 FPS i et typisk ultraportabelt spil som Talos Principle. Under den populære ‘Fortnite’ har vi målt 32 FPS på middel grafikindstillinger i Full HD-opløsning. Det er ikke mere end akkurat spilbart, men ved at skrue ned for opløsningen eller for detaljeringsniveauet har du pludselig mulighed for at spille på farten. Det kan du helt glemme på en bærbar computer uden en dedikeret grafikchip som dennes MX150 fra Nvidia.

Hvorfor processorens ydeevne er som den er, har vi ingen anelse om, men vi tror, ​​det forklarer, hvorfor den nye ZenBook holder meget længere på batteriet end sin forgænger, uden at batteriet er blevet større.

Som tidligere savner vi en Thunderbolt 3-port på maskinen, som giver dig mulighed for at forbinde en ekstern grafikaccelerator for at få en meget bedre spilydelse, end den indbyggede chip kan hoste op med. Det er dog godt at have både USB-C og traditionelle USB-A-porte samt en hukommelseskortlæser, der dog er af typen MicroSD og dermed ikke særlig praktisk for alle med almindelige SD-kort.

Det er godt, at kanterne nu er blevet ganske smalle på displayet, der ligeledes har fået en kvalitetsforbedring i materialevalget. Foto: Anders Brattensborg Smedstrud, Tek.no

Konklusion

Sammenlignet med sidste års ZenBook UX430UN er den nye ZenBook UX433FN tilført en række af forbedringer. Designet er langt mere gennemført og moderne, skærmens hængsel er forbedret, så skærmen kan åbnes med kun en finger, og skærmen har stort set ingen rammer at tale om. Derudover er maskinen slanket, når det kommer til vægt og størrelse.

Tastaturlayoutet er blevet lidt strammere, men vi vænnede os hurtigt til det, og hvis det ikke havde været for en stadig lidt for upræcis touchpad, ville maskinen have fået en meget god score på det område.

Vi vil alligevel fremhæve tastaturet som et af de bedste ting ved maskinen, og hvis du ikke arbejder i lokaler med meget omgivende lys, tror vi, at du også vil kunne lide skærmen. Vi er lidt kritiske over for kalibreringen, men det er primært noget grafikere og andre ‘proffer’ interesserer sig for. Ellers er skærmpanelet skarpt og smukt.

Ydelse skuffer dog. Men kun fordi vi automatisk regner med mere kraft hvert år. Trods alt tror vi, at meget få vil have indvendinger mod udførelsen af ​​dette års ZenBook, som opleves som hurtig og responsiv under normalt brug.

Selv om processorens ydelse tager nogle skridt tilbage fra sidste års model, får du langt flere timers arbejde ud af batteriet, hvilket når godt over 10 timer på en opladning. Og spil ydelsen er som forventet. Så du kan spille typiske esportspil og lettere titler på farten, som du ikke har mulighed for på maskiner uden en dedikeret grafikchip.

Samlet set er årets nyankomne fra Asus et skridt op fra sidste års model. Først og fremmest i kraft af batteriets levetid og design.

Siden vi gav forgængeren karakteren 8 ud af 10 sidste forår, har Huaweis MateBook X Pro imidlertid sat en helt ny standard for ultraportable med dedikeret grafik. Det er en ny standard, som Asus, til trods for at være på rette spor, ikke helt når.

ZenBook er blevet bedre, men når fortsat ikke den bedste i kategorien. Foto: Anders Brattensborg Smedstrud, Tek.no

Fordele

God ydelse

Kan bruges til spil

Ansigtsgenkendelse

Klar skærm uden mange refleksioner

Flot design

God byggekvalitet

Komfortabelt og stille tastatur

Lang batterilevetid

Fantastisk med lagerplads og hukommelse

Det skal du overveje

Upræcis touchpad

Ikke Thunderbolt 3 port

Skærmen kunne have været mere lys og bedre kalibreret

Fedtfingre skal tørres væk fra låget

Huawei MateBook X Pro. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Alternativet: Huawei MateBook X Pro

I7-processor, 16 GB RAM, 512 GB lagring

Huaweis MateBook X Pro er en fantastisk vinder på vores notebook liste. Alle de superlativer, vi gav den i testen, skyldes, at Huawei her har perfektioneret den ultraportable formfaktor. X Pro er kompakt og let, men den byder på rå kraft med samme MX150 grafik som i ZenBook 14 og har god batterilevetid.

Ikke på et eneste punkt lider modellens brugervenlighed eller interaktion under plads- eller vægtbegrænsninger. Tastaturet er fantastisk, mens touchpaden er stor og god. Og støj? Vi hørte ikke meget.

Skærmen er ligeledes overdådig med en høj opløsning og 3:2-billedforhold, samt en lysstyrke, der næsten overgår solen, og et panel der viser perfekte farver. Vi slipper heller ikke for at nævne den fremragende byggekvalitet og det minimalistiske design.

Hvis du har de ekstra tusinde kroner eller finder modellen på tilbud til samme pris som Asus’ nyeste model, ville vi helt klart vælge Huaweis MateBook X Pro.