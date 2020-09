Bedre batterier og kamera

September er i techkredse bedre kendt som 'Techtember'. Altså en måned hvor det lanceres en bunke af den forbrugerelektronik, som sælges i løbet af efteråret og vinteren.

Senest holdt Apple deres første af flere events, hvor nyhederne var Apple Watch Series 6, en billigere SE-udgave af uret og nye iPads, hvor særligt iPad Air med et design som en iPad Pro er interessant. Næste event handler om iPhone 12-serien.

Onsdag aften fortalte Sony så om deres PlayStation 5-planer. Konsollen dukker op i november herhjemme. Og nu gælder det så nye mobiltelefoner fra Sony og Motorola.

Se også: Nu kommer Playstation 5 kommer til Danmark

Sony har valgt at bruge det aflange 21:9-display, som er Gorilla Glass 6. Det gælder også bagsiden af glas. PR-foto

Se også: Hård krig om billige mobiltelefoner

Billeder og spil

Sony har haft nogle svære år, selvom den japanske producent fortsat leverer kvalitet med sin Xperia-serie.

Forklaringen er hård konkurrence i det prisleje, som modellerne ligger i. Og at konkurrenter som Huawei, OnePlus og Samsung har haft bedre fat i forbrugerne.

Det nyeste forsøg på at kæmpe sig tilbage hedder Xperia 5 II, der er en forholdsvis prisbillig 5G-telefon med topmodel specifikationer. Igen er kameraerne i fokus, men også displayet der er OLED og på 6,1 tommer med en opdateringshastighed på 120 Hz.

Telefonen er primært en kameramodel, men også en mobil spillekonsol da det indbyggede display kan levere op til 240 Hz opdateringshastighed under spil, ligesom du kan tilslutte en PlayStation-controller.

Prisen på den nye vandtætte model, der sælges fra 20. oktober, er 6499 kroner.

Se også: Henrik kæmpede et år for 1,05 kroner

Sådan er hovedkameraerne på Sony-telefonen sat sammen. PR-foto

Billige batterimonstre

Motorola har også valgt september til at præsentere hele to nye modeller. Men når det gælder det kinesisk ejede mærke, oplever man det samme mange andre måneder af året.

For hvis nogen spytter telefoner ud i et højt tempo, så er det Motorola.

Sådan ser moto g9 plus ud. PR-foto

moto g9 plus og moto e7 plus hedder nyhederne, der begge har store displays på henholdsvis 6,8 og 6,5 tommer. Og ikke mindst det samme store batteri på 5000 mAh.

Batteriet er modsat Sonys sats på kameraer et særkende ved moto-serien. Og de lave priser.

moto e7 plus er således billigst med en pris på blot 1199 kroner. Hvis du betaler de 2299 kroner, som moto g9 koster, får du 128 i stedet for 64 gigabyte intern lagerplads, bedre kameraer, dual-sim, 30 watts hurtigopladning og et bedre display.

Begge modeller har minijack-stik, 4 gigabyte RAM og er alene beskyttet mod vandstænk.

Se også: Apple-event: Som at se maling tørre