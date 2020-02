Bedste computermus? Så skal du vælge denne

I de seneste år har Logitech skelnet skarpt mellem spil- og produktionsudstyr, som set ved G-serien og MX-serien.

I sidstnævnte serie har MX Master 2S-musen ført an, men senest er der gjort plads til MX Master 3. Spørgsmålet er bare, om den har nok nyheder til, at man skal overveje en opgradering?

MX Master 3 har fået udvidet funktionalitet, som Logitech er ene om. Vi vender tilbage til det senere, men først en gennemgang af mestermusen.

For at begynde med det åbenlyse: Man kan allerede på billederne se, at MX Master 3 ikke er en revolution i serien, men snarere en yderligere udvikling af, hvad forgængeren MX Master 2S var for den originale MX Master.

Imidlertid finder vi blandt de største nyheder i træneren:

- Helt lydløst 'magnetisk' rullehjul

- Opdateret opladningsløsning med USB-C-stik

- Mere ergonomisk placering af knapper

- Mere kraftfulde appspecifikke tilpasninger

Det koster musen:

En af de vigtigste ting ved en mus er, at den passer i håndfladen, er ergonomisk og har let tilgængelige knapper. For dem af jer, der kender forgængerne i Master-serien, føles denne mus magen til og kræver, at du griber den på samme måde, men har et par justeringer.

MX Master 3 er blandt andet blevet tre millimeter højere og har et design, som hælder lidt mere til højre. Det hjælper hånden med at nå rundt om musens bagside i endnu større grad end tidligere, mens den tvinger den endnu mere til højre inde i hånden end før.

Det giver lidt bedre komfort for dig med meget store hænder eller lange fingre, men sammenlignet med tidligere MX Master-mus føles den også noget tungere at bevæge til højre, da du nu skal skubbe dele af din egen hånd foran dig. Det tager også et par dage, før du bliver vant til at holde musen, så fronten peger lidt mod venstre snarere end lige frem. For dem med mindre hænder kan det være en god idé at prøve musen, før du køber, da den er ganske stor at holde om.

Tre generationer mødes. Fra venstre er det MX Master 3, MX Master 2S og Mx Master. Foto: Tek.no

Vigtigere er det, at Logitech har foretaget justeringer på venstre side af musen, hvor tommelfinger hjulet og knapperne fremad og bagud er placeret.

Tommelfinger hjulet er nemlig blevet dobbelt så stort og fået sin egen 'række'. Det passer godt med, at Logitech også øger sit fokus på at tilpasse både denne og andre knapper med app specifikke funktioner, såsom at justere penselstørrelse i Photoshop, skifte mellem faner i browseren eller panorere historie linjen i Premiere direkte. Nu inviterer musen til faktisk at bruge de ekstra funktioner, den kommer med, i større omfang end før.

Et stort problem med tidligere MX-mus var, at knapperne fremad og bagpå var placeret modsat af hinanden og sad meget tæt. For ofte ramte man derfor den forkerte knap eller måtte justere grebet for at ramme præcist. Nu ligger knapperne på en separat række ved siden af ​​hinanden, inden for rækkevidde af tommelfingeren, og de er desuden så godt adskilt, at man næppe kan klikke forkert.

Det koster forgængeren:

Rullehjulet har altid været en af ​​MX-seriens trækplastre. Hos treeren kan man skifte manuelt mellem den ‘trinvise’ og ‘trinløse’ rulning (som fungerede automatisk på toeren). Og hjulet har derfor aldrig været mere raffineret end nu. Det har endda fået sit eget navn: 'MagSpeed'.

MagSpeed ​​er højteknologisk og bruger nu indbyggede elektromagnetiske impulser til at justere rullehastighed for at skabe jævn hastighed i ‘trinløs’ tilstand. Logitech kan prale af, at du kan rulle forbi 1000 linjer pr. sekund, men endnu vigtigere - synes vi det er - foregår rulningen helt stille, og at den er meget præcis ved enhver hastighed. Også i trinvis tilstand kan vi knapt høre den, og den 'klaprende' lyd fra Master 2S er klart væk.

Den nye mestermus sporer godt og opleves som præcis til regelmæssigt arbejde. Det gælder både via den tilsluttede Bluetooth og den medfølgende lille Unifying-modtager. Du kan justere DPI (læserhovedets opløsning, red.) baseret på, om du laver papirarbejde eller bruger programmerbare tastaturgenveje på musen eller via softwaren. At musen - ligesom sine forgængere - kan arbejde på 'alt' underlag, inklusive glas, er også værd at nævne.

For sjovt sammenlignede vi MX Master 3’s evner under gaming med G502 fra samme selskab. Derefter stod det klart, at førstnævnte ikke er en spillemus. Sporingen var langt fra hurtig nok til at følge med i hurtige bevægelser, og den sprang regelmæssigt over store dele af skærmen.

De nye knapper til at scrolle og komme frem og tilbage virker virkeligt godt. Foto: Tek.no

Så er det godt, at performance under hæsblæsende spil ikke er et fokusområde for musen. Det er under dagligt brug og i produktivitetsprogrammer, at MX Master 3 brillerer.

Vi vil fremhæve fire unikke funktioner, der får musen til at skille sig ud fra konkurrenterne. Nogle af dem kræver, at du installerer Logitech Options-softwaren for at fungere, men til denne mus kan det anbefales stærkt.

Den første funktion. og en af ​​de store nyheder der kun er tilgængelig med MX Master 3, er, at den kan tilpasses med app-specifikke genveje. Mens MX Master 1 og 2S knapperne let kunne bindes til lignende funktioner, alt efter hvilket program du bruger, kunne de ikke kontrollere nogle af værktøjerne direkte.

Med MX Master 3 kan du for eksempel i Photoshop indstille tommelfinger hjulet til at justere størrelsen på penslen, rullehjulet til at panorere i billedet og frem/tilbage-knapperne til at fortryde eller ændre. Tilsvarende kan du i Premiere (videoprogram, red.) rulle gennem tidslinjen med tommelfinger hjulet, hurtigt rulle gennem åbne faner i Chrome og panorere eller zoome ind uden behov for tastaturgenveje i Word.

For det andet har Master 3 fortsat mulighed for at blive parret med op til tre forskellige maskiner ad gangen. Det er dejligt at kunne skifte mellem den bærbare, og den stationære computer lynhurtigt ved at trykke på en knap under musen.

En stærk spillemus fra Logitech:

For det tredje har Master 3 (fortsat) sin egen gesture-knap skjult ved den lille fordybning, hvor du hviler tommelfingeren. Mens du trykker ned, kan du udføre et væld af forskellige kommandoer og genveje baseret på, om du bevæger musen lodret eller vandret.

For eksempel kan du tildele 'Op,' Ned'og 'Venstre/Højre' bevægelserne til at fungere som lydstyrke op/ned og næste/forrige sang, altså kan den kontrolle diverse medier.

Arbejder du med store overskuelige dokumenter? Så kan du få knappen til at zoome ind/ud og rotere til venstre/højre.

Derudover kan du panorere i den retning, du bevæger musen, hurtigt skifte mellem forskellige skrivebord og applikationer og meget mere.

Hvis ingen af ​​forudindstillingerne passer dig, kan du oprette dit eget layout baseret på en liste med over 40 egenskaber. Som for eksempel at åbne en webside, søge i filer eller oprette tastaturgenveje som 'Ctrl + Alt + X'.

Ved blot at klikke på knappen eller rullehjulet kan du udføre dine funktioner - fra at vise skrivebordet, skifte DPI på musen eller tage et skærmbillede. Mulighederne er mange.

Den fjerde funktion, vi ønsker at fremhæve, hedder ‘flow’. Det var den store nyhed, da MX Master 2S blev lanceret for et par år siden, men hvis du sidder med den originale MX Master, kan dette være afgørende for en opgradering.

Flow giver dig mulighed for at dele din mus og dit tastatur såvel som udklipsholderen problemfrit mellem flere maskiner. Der er noget helt specielt ved at bruge det samme tastatur og mus til at styre to forskellige maskiner, og under vores test fungerede dette strålende.

Opsætningen tog et minut, og vi fortalte bare softwaren, hvordan de forskellige skærme var placeret i forhold til hinanden, og derefter forsvandt musemarkøren fra den ene skærm og ind på skrivebordet på den anden maskine. Selvfølgelig er der en lille forsinkelse i overgangen, men vi bemærkede i det mindste ingen forsinkelse, da markøren kom over til det 'udvidede' skrivebord.

Hvis du bruger såkaldte ‘hot corners’ i MacOS, kan du også konfigurere ‘flow’, så markøren ikke glider mellem skriveborde i hjørnerne.

En god ergonomisk mus fra Logitech:

Hvis du ikke allerede har en MX Master-mus, tror vi ikke at du finder en mere alsidig sag, hvis du værdsætter tilpasning, flow og support til nem anvendelse på flere enheder. Flow er simpelthen genialt for dem, der har flere maskiner, hvad end de har det samme operativesystem eller en kombination. Gestus-knappen giver også musen langt flere muligheder alene.

Alle Master-musene er ergonomisk designet og ligger godt i hånden, men grunden til, at vi vil anbefale dig at købe MX Master 3 til dobbelt så høj en pris som sin forgænger, skyldes det de forbedringer Logitech har lavet inden for områder som knap layout og rullehjul .

Det er simpelthen blevet så meget lettere at trykke på knapperne på venstre side af musen, og vi elsker det helt lydløse rullehjul.

Derudover var det på høje tid, at musen modtog USB-C-opladning. Som sin forgænger lader musen med flere timers brug på knap tre minutter. Det er praktisk, men også vigtigt, for i fremtiden vil du sandsynligvis have lettere ved at finde et USB-C-kabel end et Micro-USB-kabel.

Karakteren kan næsten ikke blive flottere. Foto: Tek.no

Så de app-specifikke genveje er bare en bonus oven på alle de andre gode forbedringer.

Hvis du allerede har en MX Master, kan du overveje at opgradere, hvis du vil bruge ‘flow’ funktionen, har brug for længere batteri levetid eller app genveje. For MX Master 2S-ejere, gør prisen opgraderingen vanskeligere at forsvare. Batteriets levetid eller sensor opgraderes ikke, så det kan være, at du ofte kommer til kort over knapperne på venstre side og tager omkostningerne som en investering i færre fejl.

Uanset årsagerne til at du må overveje en MX Master 3, er der ingen tvivl om, at denne mus er designet til produktivitet, og Logitech skal roses for at kombinere hardware med virkelig nyttig software. Det er ikke alle der formår det.