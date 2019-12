Bedste mobil til 3000 kroner

ANMELDELSE: Moto One Zoom leverer generelt en god oplevelse - og et fantastisk kamera

Motorola har levet en lidt blakket tilværelse i skyggen af de tre store producenter, men holder stædigt fast og har for nyligt præsenteret deres Razr i en moderne udgave med foldeskærm.

Men de har absolut ikke ligget på den lade side i forhold til at producere 'almindelige' mobiler, og vi har lånt deres Moto One Zoom til test. Det er en budget Android telefon, der dog har en del fordele – udover prisen, vel at mærke.

Mobiltelefoner ligner efterhånden hinanden. De fleste er som på One Zoom gået væk fra startknapper og bruger udelukkende enten en softwareknap eller gestures.

Det betyder så, at skærmen på One Zoom fylder stort set hele forsiden - men med en relativt tyk kant i både top og bund. Det er dog ikke noget, der skæmmer voldsomt, og den lille udskæring øverst til selfiekameraet er ret diskret, hvilket også hjælper lidt.

Bagsiden har et kamerasetup med hele fire kameraer – det kommer jeg tilbage til – der er placeret på midten af telefonens øverste halvdel. Det er ikke decideret grimt, og på en måde gør de fire kameraer, at det ser nogenlunde symmetrisk ud.

Det skal dertil siges, at flash’en sidder ved siden af de fire linser, hvilket gør, at det stadig ser lidt rodet ud. Der er også 'blevet plads til' et lysende Motorola logo, der samtidig også lyser op

Ultra vidvinkel og 3 x optisk zoom er blandt nyheder i hovedkameraet på Motorola One Zoom, der har hele fire objektiver. Foto: Ekstra Bladet

Artiklen er lavet i samarbejde med iNPUT

I bunden af telefonen sidder et 3,5mm jackstik, så er du den lykkelige ejer af et par gode hovedtelefoner fra før den trådløse æra virkelig begyndte, kan du altså stadig slutte dem til uden en adapter. Der er selvfølgelig også den obligatoriske USB-C-port.

Taget i betragtning af, at Motorola One Zoom koster omkring 3000 kroner, er skærmen faktisk i den bedre ende.

Det er en 6,4 tommers OLED skærm med en FHD+ opløsning på 1080 x 2340 pixels, og den er lysstærk nok til at konkurrere med de bedste. Selv i solskin er der mere end rigeligt knald på, til man kan se, hvad der foregår.

Generelt er skærmen en del over den kvalitet, vi er vant til at se på de billigste modeller, og jeg må da også sige, at skærmen formentlig er den bedste, jeg har set på en telefon under 3000 kroner i år.

Hvis dine to største prioriteter, når du køber en smartphone er pris og kamera, så behøver du ikke kigge længere. Moto One Zoom er telefonen til dig.

Faktisk er kameraet på Zoom det absolut bedste, jeg nogensinde har prøvet i prisklassen, og der er altså nogle ret hårde nysere imellem. Men Zoom har både 3 x optisk zoom, ultravidvinkel, optisk billedstabilisering og en kamera-app, der virkelig viser tænder.

Faktisk er det tydeligt, at Motorola har lagt noget arbejde i appen, der har så mange forskellige funktioner, at man skal være ret velbevandret ud i fotografiets ædle kunst for at kunne bruge mange af indstillingerne. One Zoom er en kameramobil, så det giver ganske udmærket mening.

Kvaliteten af billederne er generelt imponerende, selv hvis man bare tager telefonen op og skyder fra hoften. Især er det imponerende, hvor langt man kan zoome ind uden at miste kvalitet, og den optiske billedstabilisator er god nok til, at billederne stadig bliver skarpe

Foto: iNPUT

Derudover må jeg tage hatten af for 'night-mode', der kan tage billeder i selv utroligt svag belysning og endda ganske hurtigt. Funktionen er på niveau med iPhone 11, og det er vel at mærke en telefon, der koster mere end det dobbelte.

Eneste lille problem er, at kameraet har en tendens til at være lidt for aggressiv med kunstig skarphed.

Det er noget, jeg også synes Huaweis kameraer en gang imellem lider under (eller rettere, deres software gør, red.), og selvom det kun er sjældent. jeg synes det er direkte irriterende, skal jeg jo lede efter hårene i suppen. Og dette er stort set det eneste. Så hvis kameraet er vigtigt for dig, bør du altså tage et kig på Motorola One Zoom.

Det er selvfølgelig individuelt, hvor hurtig en telefon afkoder fingeraftryk. Også fra person til person - der kan være lidt forskel på registreringen af det enkelte aftryk.

Alligevel må jeg sige, at jeg ikke er imponeret over fingeraftrykslæseren, der er bygget ind i skærmen. Den er alt for ofte upræcis, og selv når man placerer fingeren helt rigtigt, sker det alt for tit, at det tager lang tid at læse aftrykket.

Det endte faktisk med, at jeg efter relativt kort tid måtte droppe overhovedet at bruge den – og jeg gik tilbage til blot at taste en pinkode.

Der følger et udmærket cover, men også hurtiglader og hovedtelefon med i salgskassen. Foto: Ekstra Bladet

En af de gode ting er, at Motorola har en minimalistisk tilgang til styresystemer. De bruger nærmest en helt ren udgave af Android.

Der er to måder at gøre det på – enten ved at lave en forkromet (og nogen gange kikset) overbygning til Android eller, og det er oftest den bedste ide, at lave få tilpasninger til styresystemet, og så ellers levere den 'rene' oplevelse.

De eneste, der virkelig lykkes med den helt store makeover, er Samsung. Men heldigvis har Motorola ikke brugt ressourcer på at 'forbedre' styresystemet særligt meget, så det hele virker, som Google har tænkt det.

Hastigheden i brugergrænsefladen er generelt fin, og det er sjældent, der er større problemer i afvikling af noget som helst. Loadhastigheden på enkelte spil er en smule over gennemsnittet, men det er det største problem, jeg reelt har fundet i forhold til hastighed, på trods af at processoren er den efterhånden noget aldrende Snapdragon 675.

Der er modsat iPhone 11 en superskarp OLED-skærm i nyheden fra Motorola. Foto: Ekstra Bladet

Batteriet er på 4000 mAh, hvilket - igen - er rigtigt godt for en mobil i mellemklassen. Og faktisk holder telefonen også fint strømmen - den overlever hele dagen og lidt mere, uden at man nogensinde bliver bekymret for, om den går død inden sengetid.

Det er vel nogenlunde det, en telefon skal kunne i dag. Har man glemt at lade den op om natten, er der også en hurtiglader med i kassen. Igen en fin feature for en telefon i prisklassen, også selvom det 'kun' er en 18W lader, hvilket er noget fra de hurtigere 30W og 40W ladere, der begynder at dukke op fra de store producenter. Til gengæld slider en 18W lader ikke så meget på batteriet.

Til en pris lige under 3000 kroner får du med andre ord utroligt meget telefon for pengene - især hvis din prioritet er et godt kamera. Generelt må jeg sige, at Motorola One Zoom til prisen er en ganske gedigen smartphone, som vil kunne tilfredsstille langt de flestes behov.

Hvis dine to primære krav til en smartphone er, at den skal have et godt kamera og være billig, skulle jeg mene, at One Zoom er telefonen til dig.

