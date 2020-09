Berygtet webshop konkurs: Direktør forsvundet

Sådan skal du reagere

Kontakt din bank hurtigst muligt og gør opmærksom på, at der uretmæssigt er blevet trukket penge på dit kort, fordi du ikke har accepteret, at Bilablau må trække betalingen for abonnementet.

Banken har pligt til at tilbagebetale uretmæssige betalinger. Du kan henvise til betalingslovens § 82.

Hvis banken afviser eller tidligere har afvist at tilbagebetale dine penge, kan du anmelde dit krav til kurator Kristian Haagen Larsen (TVC Advokatfirma) ved at sende en mail med dit navn, kontaktoplysninger og dit kravs størrelse på mail: insolvens@tvc.dk.

Husk at vedhæfte dokumentation for de penge, der uretmæssigt er blevet trukket på dit kort, fx en kontoudskrift.

Du bør anmelde dit krav senest den 2. oktober 2020.

Kilde: Forbrugerombudsmanden