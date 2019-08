Billig genvej til en god skolecomputer

Apples lækre, men dyre MacBook-computere er ifølge en aktuel opgørelse, som pristjenesten PriceRunner har lavet for Ekstra Bladet, nogle af de mest søgte lige nu.

Salget af netop bærbare computere til skolebrug vokser da også dramatisk i disse uge, hvor eleverne er på vej tilbage på skolebænken.

Artiklen fortsætter under grafikken...

Se også: Scor en supermobil til halv pris

Chromebook er populær

Men det betyder ikke, at alle køber dyrt ind af Apples mærkevarer. Man kan nemlig komme langt for blot nogle få tusinde kroner.

- Salget af billige chromebooks eksploderer lige nu, lyder det fra Ivar Hardarson, der er indkøbschef hos Proshop.

- Jeg tror, det handler om, at der er skoler, hvor man bruger chromebooks i hverdagen. Og at eleverne er blevet vant til systemet.

PriceRunner: Her er de eftertragtede modeller Apple MacBook Pro Retina 2.3GHz 8GB 128GB SSD Intel Iris Plus 640 13.3" Apple MacBook 1.2GHz 8GB 256GB SSD Intel HD 615 12" Lenovo Yoga 530-14ARR (81H9005SMX) 14" Lenovo IdeaPad 530s (81H1001LMX) 14" Lenovo Chromebook S330 (81JW0007MX) 14" Lenovo Legion Y530-15ICH (81LB0075MX) 15.6" Razer Blade Stealth (RZ09-02812N71-R3N1) 13.3" ASUS TUF Gaming FX504GE-E4099T 15.6" ASUS ZenBook UX430UN-PURE2X 14" Lenovo Yoga S730-13IWL (81J0000AMX) 13.3" Acer Aspire 5 A515-52-73QN (NX.H16ED.011) 15.6" Lenovo Yoga 530-14IKB (81EK00SYMX) 14" Lenovo Legion Y530-15ICH (81LB0079MX) 15.6" HP Envy x360 13-ag0801no (4BX60EA) 13.3" HP Chromebook 14-ca000no (4JR27EA) 14" Lenovo IdeaPad 530s (81EU00D5MX) 14" Lenovo Legion Y540-15 (81SX002HMX) 15.6" Razer Blade 15 (RZ09-02385N92-R3N1) 15.6" Lenovo Yoga 530 (81H9001FMX) 14" Kilde: PriceRunner, 8. august 2019 Vis mere Luk

Kan ikke alt

Denne type af bærbare er da også en god mulighed for dem, der har et begrænset budget.

Men selvom man i dag kan få bedre modeller med et flottere design, er chromebooks meget begrænsede, når det gælder software.

- Og det gælder jo ikke alene, at de kun meget begrænset kan bruges til spil.

- Hvis du har brug for at installere særlige pc-programmer i skolen eller på studiet, kan du være tvunget til at investere i en normal Windows-bærbar i stedet, siger Ivar Hardarson til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under grafikken...

Se også: Svinedyr bærbar er et monster til spil

Langt for 5000 kroner

PriceRunner har lavet et tjek af Windows-computere til under 5000 kroner, som viser, at man nemt kan finde en række af modeller, der er ganske velegnede til skolebrug.

For eksempel HP Elite-Book 820 G3, Lenovo V330-14IKB og Acer Aspire E 14.

- Hvis dit budget er omkring 5000 kroner, får du et meget større udvalg og med en bedre kvalitet, bekræfter Ivar Hardarson fra Proshop.

- Vi kan se, at kunderne er meget interesseret i tynde skærme, hvor displayet går helt ud til kanten, fordi de allerede kender designet fra deres mobiltelefon.

Artiklen fortsætter under grafikken...

Det skal den mindst kunne

Data fra PriceRunner afslører samtidig, at der selv på billigere computere kan være penge at spare, da der ofte er store prisforskelle butikkerne imellem.

Rådet er i øvrigt, at man går efter en maskine med mindst fire gigabyte RAM, 250 gigabyte lager og omkring 13 tommers display.

Se også: Ny lydkonge holder på strømmen