Billig genvej til fantastisk wifi

Mesh-netværk er den nyeste wifi-teknologi, som er god til dem, der har et stort hjem. Eller har svært ved at få internetdækning i hele huset med blot en enkelt router.

Med mesh placerer du flere netværkspunkter rundt omkring i hjemmet. Og så arbejder de sammen om at give dig en god dækning, uanset hvor du befinder dig.

Problemet har bare hidtil været, at mesh typisk koster mere end 2000 kroner, selvom der nogle gange er bedre tilbud.

At bruge TP-Link-logoet som et designelement er en sjov detalje. Dioden i midten fortæller i øvrigt om status på netværket. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Se også: Så god er billig kopi af AirPods

Virkelig god

Med TP-Links nye Deco M4 får prisen et gok ned under 2000 kroner for en pakke med tre enheder, hvilket er en prisklasse med langt mellem gode produkter.

Det tætteste, vi har været på noget, var Liglo Nimbo og Jens Omni Lite, hvor sidstnævnte var klart svagere end alle andre mesh-løsninger, vi har testet.

M4-enhederne er betydeligt større end de små ‘røgdetektor-lignende’ sæt, vi tidligere har set fra TP-Link, som M5 og M9. De er dog relativt elegante i designet og bør ikke være vanskelige at placere på en måde, der får dem til at glide ind i et moderne hjem.

Det lille TP-Link-logo ‘skjult’ i luftventilerne på toppen er en finurlig detalje, og her finder vi også den lille LED-lampe, der fortæller om alt er i orden.

De tre enheder i salgskassen er ens, så du bestemmer selv, hvilken af dem du bruger som router ved dit netstik i væggen.

En lille irritation er, at de strømadaptere, der følger med, har temmelig korte kabler, hvilket kan gøre det lidt udfordrende at placere dem præcis, hvor du vil. Hjemme hos undertegnede måtte vi bruge forlængerledning for at kunne placere dem, hvor vi ønskede. Med tre enheder i pakken ville det have været godt, hvis mindst en af adapterne havde en lidt længere ledning.

Let at komme i gang med

Den tekniske opsætning er i den velkendte TP-Link-stil. M4 understøtter dog ikke Bluetooth, så du skal jonglere mellem forskellige netværk undervejs i opsætningen. Men det tager ikke mere end et par minutter, før du er kørende.

Vi kunne godt ønske os, at appen til TP-Link hjalp os bedre med at placere de enkelte netværkspunkter i stedet for blot at give os et statisk forslag ud fra, hvor mange etager du har.

Netop dette er dog en kritik, vi har mod de fleste producenter. Det bør være nemmere at gå til, og så bør de forskellige apps - som i Google WiFi - give os målebaserede forslag til placering.

Appen til TP-Link er ellers relativt enkel med de mest elementære funktioner. Deco M4 har heller ingen webportal, hvor du kan få adgang til mere avancerede funktioner, men i det mindste er du ikke afhængig af at oprette forbindelse til eksterne tjenester som forældrekontrol, hvilket du skal med konkurrenter som Netgear.

I modsætning til den mere avancerede M5 får du heller ikke TP-Link HomeCare-pakken her, som inkluderer antivirus fra Trend Micro. M4 har også kun en kerneprocessor (mod M5's dobbelte kerne), som potentielt kan være et problem, hvis du planlægger at oprette forbindelse til mange enheder. TP-Link lover imidlertid, at systemet kan håndtere mindst 100 tilsluttede enheder.

Deco M4 er 19 centimeter i højden og ni centimeter i diameter. Her ses enheden sammen med UE Megaboom-højttaleren (t.h.). Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vanvittig skærm på ny mobil

Imponerende til for prisen

Og hvad så med præstationen?

Sidste gang vi testede et netværk fra TP-Link, bemærkede vi, at vores målinger var meget ustabile, hvilket vi normalt tager som et tegn på, at alt ikke er helt som det skal være. Det skal siges, at TP-Link tog vores kritik alvorligt og fulgte dengang op på en upåklagelig måde, men selv med et nyt sæt i huset var ustabiliteten der stadig.

Denne gang er sagen imidlertid helt anderledes. Sjældent har vi set et mesh-netværk, der opfører sig så stabilt og forudsigeligt som Deco M4.

M4 er et såkaldt tobånds sæt, der har en maksimal hastighed på 866 Mbit/sek ved 5 GHz (2x2 MIMO) og 300 Mbit/sek ved 2,4 GHz (såkaldt AC1200). Det betyder, at wifi-punkterne både skal sende og modtage data på samme bånd, hvilket igen betyder, at hastigheden halveres, når du flytter ud i nodernes dækningsområde.

Sammenlignet med en trebånds-løsning, hvor man har et ekstra 5 GHz-bånd til at håndtere denne trafik, er det ikke optimalt, men det betyder bestemt ikke, at en dual-band-løsning ikke kan fungere rigtig godt. For eksempel er Google Wifi en anden sådan dual-band-løsning.

Vildt kamera gør Samsung til en vinder

Det skal også nævnes, at Deco M4 bruger den ‘gamle’ wifi-standard 802.11ac (også kendt som Wi-Fi 5). Den nye Wi-Fi 6 kommer ellers på markedet i disse dage.

Som sædvanlig har vi taget vores Deco M4 med os til vores testlejlighed på cirka 80 kvadratmeter. Her burde man kunne klare sig med en kraftig router, men der er faktisk flere steder i lejligheden, som det er vanskeligt at nå med wifi. Det gælder især det modulære badeværelse i stål midt i lejligheden og det betonbelagte rum i enden. Vi tester også ved et punkt ved indgangen udenfor lejligheden for virkelig at sætte netværket på prøve.

Som allerede nævnt var målingerne usædvanligt stabile. Vi kører normalt testen mindst fem gange pr. punkt for at opnå et repræsentativt resultat, men denne gang var det ikke nødvendigt at køre ekstra kontrolmålinger.

Deco M4 viste sig at være stærk nok til at dække de fleste kroge af lejligheden. Og målingerne er meget solide, især når vi kigger på prisen.

To ethernet-porte er lidt for lidt - selv i 2019. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

TP-Link hævder, at en pakke med tre M4-enheder kan dække op til 370 kvadratmeter med wifi, og vi har en tendens til at tro dem - i hvert fald hvis du har et hjem uden stålvægge eller andre wifi-dræbende elementer.

Deco-produkter er samtidig kompatible med hinanden, så du kan bruge en M9 som en router og en M4 som en satellit, hvis du har brug for det. TP-Link anbefaler i øvrigt, at du bruger det mest avancerede produkt som en router, i dette tilfælde M9.

Deco M4 gør det ikke på nogen måde revolutionerende, men ingen af konkurrenterne har hidtil formået at tilbyde samme ydeevne, som M4 gør til denne pris. Det er sympatisk.

Hvis du har mulighed for at forbinde boksene fysisk, understøtter M4 den såkaldte ‘ethernet backhaul’, hvilket betyder, at du kan udskifte den trådløse transmission mellem dem med kabler. Det er dog værd at bemærke, at M4-boksene kun har to Ethernet-porte, og derfor har du ingen ethernet-porte tilbage på selve hovedenheden med denne løsning.

Ethernet-portene på M4 er gigabit, mens TP-Link har en næsten identisk model kaldet E4, som kun har 10/100 Mbit ethernet. Det er vigtigt at være opmærksom på.

Vi har heller ingen væsentlige indvendinger mod præstationerne fra M4 under vores test. Roaming ser ud til at fungere godt, vi har dækning, hvor vi skal have dækning, og alt fungerer som det skal. Måske er live-tv-streaming til Apple TV-boksen i stuen (en halv meter fra routeren) gået lidt mere op og ned i kvalitet, end vi er vant til, men det kræver en dybere undersøgelse at finde ud af, hvad det skyldes.

Ledningen gemmes fint under enhederne. Den er bare en smule for kort til vores behov. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Se også: Danmark mister mobilt forspring

Konklusion

Det er virkelig meget lidt at kritisere TP-Link Deco M4 for. Til prisen sætter de ganske enkelt en ny standard for billige mesh-netværk.

Det mest avancerede er skåret væk, men vi får en meget solid wifi-dækning over store arealer til langt under halvdelen af, hvad den slags netværk normalt koster.

Opsætningen er også enkel, enhederne er ret pæne at se på, og appen fra TP-Links er enkel og brugervenlig.

Du kan få lige så god eller bedre ydeevne fra andre producenter, men så er du nødt til at fordoble prisen, før ydeevnen er så meget bedre, at den virkelig batter noget.

Derfor får TP-Link Deco M4 også vores klare anbefaling.

TP-Link sætter en ny standard

TP-Links Deco M4 giver imponerende god ydelse til prisen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fordele

Meget god pris

God dækning

God til prisen

Forholdsvis pæn at se på

Enkel at opsætte

Understøtter Ethernet Backhaul

Det bør du overveje

Har ikke dedikerede radiobånd til backhaul trafik

Fysisk større end mange af konkurrenterne

Lidt korte strømledninger

Mangler avancerede funktioner i appen

Her er alternativerne

Google klassiske wifi-løsning

Det er Google, der er gået foran, når det gælder mesh. Løsningen er dyr, men også tæt på perfekt.

Netgears to-pakke

Orbi-serien fra Netgear har fået ros de seneste år. Det gælder ikke mindst dette sæt, som har blot to enheder.