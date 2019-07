Billig hovedtelefon er en solid arbejdshest

Jeg er vild med in-ear-hovedtelefoner, der de seneste år er kommet i et hav af modeller, men ofte til en ganske høj pris og med avancerede funktioner, man nemt kan fare vild i.

Det problem får du ikke med dagens testmodel Tune 120TWS fra JBL. For lige så prisbillig modellen er - set til 699 kroner - lige så solid og basal en arbejdshest er den nye hovedtelefon.

Og du skal ikke lade dig narre af det første indtryk, hvor det lidt for store etui i hård plastik kan virke for billigt. Det er nemlig langt fra tilfældet.

Etuiet giver trods størrelsen fin mening, da det er nemt at få enhederne ind og ud af det. Desværre bruges den forældede microUSB-opladning som standard, hvilket er prisen for at kunne sælge produktet så billigt.

Se også: Erklærer krig mod AirPods

God balance i lyden

Lydoplevelsen er heldigvis alt andet end billig.

Ikke dermed sagt, at du får lyd på niveau med det bedste fra Jabra, Sony eller Bang & Olufsen. Slet ikke. Men du får med Tune 120TWS et sæt hovedtelefoner, der fint dækker de basale behov for dem, der har brug for at høre musik og anden lyd på farten, uden at forbindelsen ryger. Eller at det lyder forfærdeligt.

Der er en god balance i lyden til den mere 'bassede' side, hvilket også er det, som hovedtelefonen markedsføres for. Bassen er dog ikke så voldsom, at man føler sig generet af den under afspilning af podcasts, hvor stemmerne er vigtigst.

Jeg må sige, at jeg er ganske overrasket over, hvor meget JBL trods alt får presset ud af sin billigste trådløse in-ear-hovedtelefon. Helt som med markant dyrere modeller har jeg under testen flere gange taget mig i at glemme, hvilken hovedtelefon jeg havde i ørerne. Det skal læses som ros.

Se også: Huawei går OnePlus i bedene

Se også: IKEA gør kedelig højttaler sexet

Ingen volumenkontrol

JBL har fravalgt volumenkontrol direkte på hovedtelefonen, hvilket trækker ned i min karakterbog.

Jeg ved godt, at du heller ikke kan styre volumen på AirPods ved at trykke på dem, men uanset model er det en funktion, der bør være på alle hovedtelefoner direkte på enhederne, mener jeg.

Det er her positivt, at modellen betjenes via fysiske knapper og ikke touch. Det er nemt at ramme knapperne, når du skifter mellem numre, stopper for musikken eller tager et kald.

Undervejs i testen har jeg dog flere gange kæmpet med, at enhederne skulle 'gentændes' efter at have ligget til opladning i etuiet. Det har særligt været slemt med den venstre enhed, der i en periode konstant krævede at blive tændt, hvilket naturligvis bør ske automatisk for hele sættet, når man sætter det i ørerne.

Derimod kan du glæde dig over, at batteritiden er solide fire timer, før der skal oplades. Og at du samlet har 16 timers timers musiktid med strømmen fra etuiet, som det tager et par timer at lade fuldt op fra tom.

Se også: Scor en supermobil til halv pris