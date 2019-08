Billig Huawei-mobil kværner gennem hverdagen

Markedet for prisbillige telefoner har det seneste år fået flere producenter til at byde ind. Nokia og Motorola er allerede veletablerede med gode modeller i prisklassen mellem 2000 og 3000 kroner.

Men også Huawei vil lege med og har længe solgt både lite-modeller af sine meget dyrere telefoner og den endnu billigere P Smart-serie.

Det er i sidstnævnte serie, at vi har fundet dagens test-emne, nemlig den nye P Smart Z til 1999 kroner.

Se også: Ny telefon redder dine videoer

Skærmen breder sig

P Smart Z er en 6,59 tommers telefon med fire gigabyte RAM og 64 gigabyte lagerhukommelse. Der er mulighed for at udvide med et microSD-hukommelseskort.

HD-skærmen, der er LCD med en opløsning på 2340 x 1080 pixels, er ganske lysstærk og helt tilfredsstillende til prisen. Ikke mindst fordi den som på OnePlus 7 Pro gør helt ud til kanten og ingen hak har.

Kameraet sidder i stedet gemt i toppen og kommer op, når du har brug for at lave en selfie.

Tør du købe en Huawei-mobil lige nu? Jeg tør ikke!

Selfiekameraet kører automatisk op, når der er brug for det. På den måde slipper du for at skulle 'dele' din skærm med et hul til kameraet og sensorer. Foto: Huawei

Se også: Her er den bedste sommermobil

Hurtiglader og stort batteri

Vanen tro er den indbyggede højttaler i så billig en mobil blot mono og ærligt talt ikke værd at tale om.

Huawei har valgt at beholde det normale hovedtelefonstik, og heldigvis også brugt USB-C-standarden til opladning.

Og det er en hurtiglader, der følger med i kassen, så man ganske kvikt kan få fyldt det indbyggede 4000 mAh-batteri op.

Se også: Mobil på budget? Køb denne!

Kører i midtersporet

Samlet er Huawei med andre ord landet på det midterste spor på den 'mobile motorvej', når det gælder specifikationer. Du får, hvad du betaler for, nemlig en prisbillig telefon der ikke opfører sig eller føles billig.

Telefonen er således ganske hurtig uden at være prangende i fart. Kameraerne er acceptable, men forvent ikke Huawei P30-billeder og funktioner.

Der er således indbygget et hovedkamera på 16 megapixels (blænde 1.8) og en dybdesensor på to megapixels (blønde 2.4). Selfiekameraet er på 16 megapixels (blænde 2).

Der er heller ingen officiel beskyttelse mod vand eller støv, men P Smart Z klarer nok en lille byge eller to. Og så er displayets overflade en magnet for ridser, ligesom selfiekameraet er både langsommere og mere larmende, end hvad du oplever i OnePlus 7 Pro.

Se også: Lille hovedtelefon med stor lyd

Tjek alternativerne

Hvis du jagter en smartphone, der bare skal holde dig kørende de næste par år uden alt for meget bøvl og til en meget fornuftig pris, kan P Smart Z være telefonen for dig.

Men snyd ikke dig selv for at tjekke alternativerne som Motorola One Vision, den nye Motorola One Action eller flere af Nokias billige telefoner først.

Også den nye A-serie fra Samsung har flere stærke alternativer til P Smart Z.

Se også: Samsung misser målet i ny hovedtelefon