Billig iPad er den bedste

Intet er nemmere for en garvet og hærget techanmelder som undertegnede end at smide den nye iPad 8. generation år 2020 op i luften. Og så lade det regne med specifikationer, tal og data om alt det, som den nyeste tablet fra Apple kan og ikke kan.

Men det vil ikke være fair, fordi grundmodellen af Apples særdeles populære tablet nemt kommer til kort over for de langt dyrere iPad Pro og senest den opdaterede iPad Air, der både i design og funktioner er en nedskaleret udgave af netop Pro-serien.

Her er dommen

Tastatur og pen er dyrt ekstraudstyr, men dommen fra vores testfamilie er, at hvis du køber det, har du næsten en computer, du kan klare alt med. Foto: Christian Richter

Meget nyt for 'gamle' brugere

Problemet er bare, at spørger man den gennemsnitlige danske børnefamilie, som den prisbillige iPad særligt er bygget til, betyder tal intet. Heller ikke for Ekstra Bladets testfamilie hvor far, mor og to mindreårige piger grådigt har kastet sig over pladecomputeren.

Herfra er meldingen efter nogle ugers intensivt brug, at iPad årgang 2020 er tæt på at dække alle behov for en computer, som familien har.

Tidligere brugte de en af de første udgaver af iPad, hvilket for mange er et klassisk brugsmønster. iPads holder ofte længe, hvorfor et nyindkøb som dette byder på mange glædelige overraskelser.

Det betyder, at lyden får topkarakter. Den er virkelig god. Skærmen på 10,2 tommer, der er lidt større end tidligere, er også et stort skridt frem, hvis man har en ældre iPad. Display-typen er så også det mest 'umoderne' ved modellen, fordi den fortsat har ret brede kanter.

Vinderen er tilbage

Det er den ældre udgave af Apples pen, der passer til den billigste iPad. Den er fin til formålet og var meget brugt af særligt de mindste i familien til at tegne med. Men pennen er også god til at hjælpe dig med at browse rundt på nettet. Foto: Christian Richter

Vigtigt ekstraudstyr

Der er ligeledes topkarakter til hastigheden, som programmerne nu afvikles med. A12-processoren er alene i forhold til 7. generation af iPad markant hurtigere, hvilket tydeligt mærkes.

Alligevel er batteritiden særdeles solid, og man kan glæde sig over, at der ligger en USB-C til Lightning-oplader med i kassen, som lader med 20 watt. Det er til prisen rigtigt godt.

Det samme siger testfamilien om det ekstraudstyr, man ganske vist lidt dyrt kan købe. Under testen har de således haft adgang til både Apples originale tastatur og 1. generation af Apples pen. Sidstnævnte er modellen, der skal stikkes ind i enden på iPad'en for at blive opladet. Og ikke udgaven man magnetisk lades op og kan holde magnetisk fast på sin tablet.

Her ligger også en af de få anker hos vores ellers begejstrede familie, der gerne ville have muligheden for at købe den bedste pen. Det er så prisen for at købe den billigste tablet. For noget skal ifølge Apple være forbeholdt de dyrere modeller. Til gengæld kan du uden problemer koble en Bluetooth-mus til iPad'en og bruge næsten som på en computer.

Medie: Nye AirPods på vej

Når tastaturet er lukket, beskytter det din iPad godt. Foto: Christian Richter

Alt for lidt plads

Skal jeg tilføje noget på vores korte klageliste, er det selfiekameraet, der er på usle 1,2 megapixels og har blot 720p i opløsning. I en tid, hvor mange bruger tablets til digitale møder, er det et ærgerligt fravalg af kvalitet.

Det er også lidt til grin, at mindste udgave har blot 32 gigabyte intern lagerplads. Og eneste anden mulighed er den dyreste med 128 gigabyte lagerplads. Med andre ord har du kun en mulighed, nemlig den dyreste. Alene dem, der blot vil bruge deres tablet til at browse med og måske have et par programmer på, tør vi anbefale 32 gigabyte.

Her ville en model med 64 gigabyte lagerplads være en god mellemløsning. Vi taler dog om små hår i suppen. For spørger man familien Danmark, som vi har gjort i denne test, fortjener den nye iPad topkarakterer for at være den bedste, billige tablet, du kan købe lige nu.

Nye iPhones i dag: Denne bør du vælge