Billig Mac på black friday: Den skal du IKKE købe

Vi går ikke af vejen for et godt tilbud her på Ekstra Bladet. Slet ikke i denne uge hvor black friday lokker med sit virvar af ægte tilbud og professionelt bondefangeri.

Alligevel vil jeg for en gangs skyld anbefale, at man holder sig på god afstand af tilbud på særligt MacBook Air-modeller med Intel-processoren. Også selvom de helt lovligt kan kaldes for 2020-modeller.

MacBook Air (13,3 tommer), Pro (13,3 tommer) og Mini er de første i Apples computerserier, der får den nye M1-processor. Snart ventes blandt andet den 16-tommers MacBook Pro, Mac Pro og iMac at følge efter. Foto: Apple

Batteritiden eksploderer

Hurtigere med mindre strøm

Det er Apple selv, der har ødelagt 'tilbudslysten' ved for kort tid siden at lancere sin nye MacBook-serie med en M1-processor. Og skal man tro en række af verdens største techmedier er det et lige så stort fremskridt, som Apple selv lover.

Tidligere sad førnævnte Intel-processor i både MacBook Air og MacBook Pro. Men de kommende to år vil disse modeller blive udfaset til fordel for Apples processor.

Fordelene er ifølge de første anmeldelser store. For ikke nok med at computerne er markant hurtigere end selv meget dyrere og 'større' Mac-modeller. De er også blevet meget bedre til at spare på strømmen.

Du kan altid kende en MacBook Air, når den har guldfarven. Den farve fås MacBook Pro nemlig ikke i. Foto: Apple

Pas på: Apple ændrer alt

Glem Intel

Nu er alt nyt som bekendt ikke godt. Og det kan give fin mening at købe lidt ældre modeller af for eksempel en fladskærm eller en mobiltelefon.

Men særligt når det gælder MacBook Air, er valget mellem Intel eller M1 ikke svært. Selvom teknologien er ny og uprøvet, virker M1-modellerne nemlig allerede overbevisende. M1-modellerne er så markant foran - igen særligt Air - at det selv til en god black friday-pris er et køb i fortiden at vælge Intel.

For at understrege pointen er det igen-igen MacBook Air med M1-processoren, du skal overveje. Og ikke så meget MacBook Pro med M1 da forskellen er så lille, at almindelige brugere fint kan klare sig med Air.

Er du derimod professionel på jagt efter en ny bærbar Mac, bør du vente på, at programmer som Abobe's Photoshop er perfekt tilpasset M1. Og til fx 16-tommers-udgaven er med 'i opstillingen' og gerne med mere end de blot to USB C-stik, der sidder i de nye M1-modeller.

Du kan læse Inputs danske anmeldelse af MacBook Air her.

Det skal du vide M1 er navnet på den nye processor, som Apple selv har udviklet. Hvis programmerne skal have mest ud af M1-processoren, kræver det, at de er bygget til det. Men de Mac-programmer, du bruger i dag, understøttes også på M1-computerne. Processoren er bygget på den samme teknologi, man allerede kender fra iPads. Det betyder, at computeren bruger mindre strøm og åbner og afvikler programmerne meget hurtigere. Men også at du ikke senere kan tilføje mere RAM. Da der er tale om første generation af M1-processoren, understøttes kun op til 16 gigabyte RAM og to USB-C-porte. Det ventes, at der senere kommer bedre M1-processorer, som gør Macs endnu hurtigere, giver dem bedre grafik, understøtter større RAM-blokke og flere USB-C-porte.

Her kan du se, hvad youtuberen Marques Brownlee tænker om M1-processoren og de nye Mac-computere. Video: YouTube